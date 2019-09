Taraba imobiliară de toamnă: hai să vă dau ieftin apartamentele astea, ca să mă apuc de alte blocuri care mă așteaptă!

Articol susținut de Anunțul.ro

Anunțatele scumpiri imobiliare încă nu se văd, nici în piață, nici în anunțurile din ziar;

Dezvoltatorii se roagă pentru sănătatea programului "Prima casă" și pentru importul de muncitori din Vietnam;

Cum influențează campaniile electorale vânzările de apartamente muncitorești sau de lux.

Prețuri sub 900 de euro/mp în Bragadiru, maxim 1000-1200 de euro în sectorul 3 sau reduceri de 5000 de euro la apartamente de lux de la Răzoare găsiți în suplimentul imobiliar de luna asta din Anunțul Telefonic. În fiecare an, ziarul Anunțul Telefonic adună într-un supliment special ofertele imobiliare ale toamnei, ca să-i fie ușor bucureșteanului să compare prețuri și zone înainte de a bate cu piciorul ansamblurile rezidențiale. Anul ăsta vom avea chiar trei astfel de suplimente, câte unul în fiecare lună de toamnă, așa încât să aibă timp de decizie și aceia care așteaptă să treacă alegerile ca să se hotărască să investească într-o locuință.

Faceți garsonierele mai mici, să iasă la 30.000 de euro!

Apoi, vine cumpărătorul și se plânge că de ce e garsoniera așa de mare, că lui nu-i trebuie să aibă 40 de mp, ci să fie ieftină, îmi povestea un alt colaborator, care dezvoltă de prin 2017 un cartier în Bragadiru Nou, și unde vinde acum primul bloc: 99D Residence. „S-o faceți mai mică, să iasă la 30.000, mi-au zis niște clienți. Lumea în loc să se bucure de confortul anului 2020 e în continuare tributară cutiilor de chibrituri!”, conchide dezvoltatorul, care e decis și el să păstreze oferta de 890 de euro/mp, TVA inclus, în toamna asta, cel puțin până își termină de vândul primul bloc din ansamblu, după care speră să se apuce de altul.

Omul a cumpărat înainte de criza din 2008 un teren măricel în Bragadiru, apoi a decis că e mai înțelept să nu înceapă nimic pe el până nu se stabilizează piața. Așa că, timp de vreo zece ani nu a făcut decât să tundă iarba. Azi privește cu detașare lucrurile și e decis să facă pași mici: "Vând blocul ăsta apoi cu banii obținuți mă apuc de altul și tot așa. În final, dacă totul merge bine s-ar putea să ieșim cu un profit de până la 20%."

Pare surprinzător că în același București avem loc și noi ăștia care nu reușim să adunăm 50-60.000 de euro ca să cumpărăm cu banii jos un apartament "muncitoresc", dar și cei care au 300.000 sau chiar mult peste un milion de euro pentru un penthouse în nord.







Efectul guvernării asupra prețurilor imobiliare

Programul "Prima casă", deși a împlinit deja zece ani de când există, nu dă semne de oboseală. Parlamentul abia lucrează la o îmbunătățire a condițiilor lui, în timp ce dezvoltatorii se roagă ca el să fie menținut pe timp nelimitat, dacă nu chiar pentru totdeauna. Altfel, prevestește un agent, piața imobiliară se duce în cap. Zice că în București se estima că ar fi nevoie de un milion de locuințe, în urmă cu zece ani, și abia s-a atins 30% din țintă, deci ar mai fi potențial pentru creditare, mai ales că grosul locuințelor care se vând acum în piață e reprezentat de cele "muncitorești".

Într-o lume ideală, dezvoltatorii și-ar mai dori și utilități făcute de stat, iar constructorii, mână de lucru calificată, și ne-am putea considera chiar fericiți. Dar cum fericirea e deocamdată doar un slogan electoral, ne rămâne să constatăm realitatea: dezvoltatorii sunt nevoiți adesea să bage gaze, curent și apă pe speze proprii, iar asta se reflectă categoric în prețul final al apartamentelor; iar firmele de construcții ajung prin Vietnam în căutare de mână de lucru, ca să facă față cererii destul de mari pe piața construcțiilor civile.

Susține că plătește un faianțar bun cu 2000 de euro pe lună, adus din Italia, și că e nevoit aproape zilnic să trimită un microbuz prin comunele limitrofe ale Capitalei, ca să adune echipe de oameni, chiar și necalificați, dar care sunt în stare măcar să urmeze niște instrucțiuni ale celor calificați. În decembrie plănuiește să ajungă în Vietnam. A mai avut muncitori de acolo și s-au comportat bine: "serioși, muncitori, cam cum sunt și românii noștri când se duc afară. Ar trebui să deschidem mai mult porțile pentru oameni calificați, nu vezi că nouă ne-a plăcut să facem numai facultăți de manageri?!", îmi zice omul cu năduf.

Și pentru că tot vorbeam de un slogan electoral, n-am putut să nu-mi întreb interlocutorii și dacă se tem de alegeri. În perioadele astea oamenii sunt mai circumspecți și nu se aruncă nici să cheltuie banii agonisiți, nici să facă credite pe viață, de frică să nu fie nevoiți să emigreze. Un dezvoltator chiar se teme sincer că dacă vor veni unii anume la guvernare vor desființa Prima casă și asta ne va băga în criză.

Dacă ați strâns deja bani și ați pus și ochii pe o casă, probabil e bine să bateți palma cu dezvoltatorul, cât prețul stă pe loc și politicienii promit lapte și miere. Indiferent ce se întâmplă după aia, puteți oricând s-o închiriați și asta vă va plăti fie rata, fie vă va aduce un profit mai mare decât dobânda de la bancă. Indiferent de decizie, Anunțul Telefonic vă stă la dispoziție cu suplimentele imobiliare de toamnă și cu anunțuri și statistici imobiliare din 2003 până azi, pe www.anuntul.ro.





Domnul A.Nunțu - Negustor cinstit, vinde, cumpără, intermediază, de aproape 30 de ani. A prins și vremurile când cele mai vii anunțuri din ziar erau la rubrica "decese" din România liberă. Așa că apreciază cum se cuvine azi diversitatea unui ziar făcut din dorințele și nevoile câtorva milioane de oameni liberi. Domnul A. Nunțu a văzut și auzit multe, și nu vrea să le țină pentru el. Îl veți mai citi pe aici.





