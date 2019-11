Chiriașii care ne vor plăti pensiile

Articol susținut de Anunțul.ro

Peste 60% dintre vizitatorii târgurilor imobiliare sunt bătrâni în căutare de investiții pentru zilele gri ale pensionării;

Neobișnuiți cu Internetul, ei preferă căile clasice de informare: ziarele, târgurile. Și plățile cash;

Lichiditățile de pe piață le dau curaj dezvoltatorilor să spere că marea criză nu va fi decât „o ajustare de prețuri”. De preferat nu ale lor.

Mă aștept să-și deschidă punga de plastic pe care o are în mână ca să mă lase să-i văd lichiditățile, la cât de decis pare să fie să cumpere ceva, dar nu face asta. În schimb îmi povestește rețeta lui de succes, de șapte ani încoace, de când a vândut două case bătrânești, și-a luat un jeep, apoi și-a dat seama că a făcut o prostie că a „stricat” banii. A investit ce a mai rămas într-un apartament cu două camere la Iancului, pe care-l închiriază cu 350 de euro lunar și tot ce adună din chirii investește în alte proprietăți destinate închirierii. Știe ce nu vrea de la un apartament - să nu fie deasupra intrării - că e podeaua rece, lângă ghenă - că miroase, la ultimul etaj - că plouă în el, pe colț - că e prost izolat.

Îmi povestea organizatoarea unui târg că într-o zi i-a venit la intrare un bătrânel modest îmbrăcat, mirosind a ceapă și vechi, care pretindea că vrea să cumpere un apartament, deci nu ar trebui să plătească biletul de acces în târg. „M-am gândit că e zgârcit și vrea să intre gratis ca să primească pliante, știi, genul ăla... Până la urmă a plătit biletul și s-a întors mai târziu cu expozantul care-i vânduse un apartament la Constanța, o casă de vacanță. Am rămas mască!” povestește doamna care a aflat cu ocazia asta cât de adevărată e vorba bătrânească: să nu judeci omul după aparențe.

Ajustarea, sora mai mică a crizei

De la organizatorul evenimentului, care mi se văita că n-a găsit oameni dispuși să-i muncească pe 120 de lei pe zi ca să amenajeze standurile, până la dezvoltatorul de parcelă de vile în Mogoșoaia, care spune că muncitorul român nici nu se scoală din pat pentru mai puțin de 300 de lei pe zi, toți sunt de părere că avem prea mulți bani pe piață și că sigur vine ceva care să ne mai oprească din goana asta spre mai bine.

Dar niciun dezvoltator nu vrea s-o numească criză, ci, de parcă ar fi un termen incorect politic, îi zic „ajustare de prețuri”. Mai pe românește o să mai scadă prețurile la apartamentele de periferie sau de dincolo de centură, adică alea la care oricum oamenii se uită numai după ce află că nu-și permit nimic în oraș, lângă metrou. Prețurile caselor „bune” din oraș nu au cum să scadă, mă asigură un veteran într-ale imobiliarelor, pentru că astea vor rămâne mereu o investiție sigură.

Pe lângă bătrânii aflați în căutare de investiții rentiere se învârteau și destui tineri cu bebeluși în brațe, care vor să schimbe chiria cu rata la bancă, în limita unui credit de maxim 50.000 de euro. Ei nu sunt așa de pretențioși ca pensionarii, când vine vorba de zonă, ci mai degrabă se uită la ansamblurile noi care nu sunt legate de glia RADET pentru că, îmi spunea un tânăr: „avem copil mic, nu ne permitem să stăm la mâna primarului să ne dea apă caldă și căldură când vrea el”.

Rămâne de văzut dacă astea vor prinde și la noi, poporul cu peste 90% proprietari. O vreme, cel puțin, ar fi o situație benefică pentru toată lumea: pentru tinerii mileniului care nu se mai înhamă la credite pe viață și pentru pensionarii care-și vor completa veniturile închiriind apartamentele în care și-au investit economiile.

Domnul A.Nunțu - Negustor cinstit, vinde, cumpără, intermediază, de aproape 30 de ani. A prins și vremurile când cele mai vii anunțuri din ziar erau la rubrica „decese” din România liberă. Așa că apreciază cum se cuvine azi diversitatea unui ziar făcut din dorințele și nevoile câtorva milioane de oameni liberi. Domnul A. Nunțu a văzut și auzit multe, și nu vrea să le țină pentru el. Îl veți mai citi pe aici.







