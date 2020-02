​​Real Estate: Amazon a cumpărat cel mai scump conac din America cu o optime de procent din averea sa netă. O perspectivă invidioasă

Bezos mai cheltuise 80 de milioane de dolari pentru câteva apartamente din New York, așa că nu este limpede unde-și va caza mai des cei 1,70 m ai săi. Dar Warner Estate a fost proiectată după 1930 pentru Jack Warner, fostul președinte de la Warner Bros.; construcția a durat un deceniu, are terase, o casă de oaspeți, un teren de tenis, chiar și unul de golf. Ditamai casa!Este practic imposibil să-ți imaginezi chiar cât de bogați sunt cei mai avuți oameni de pe planetă. Diferența dintre conturile bancare ale lor și ale tale – da, tu, persoana care citește asta – este că ei își pot cheltui dobânda lunară pe lucruri cum sunt avioanele sau insulele. Este probabil important de notat că Amazon a plătit zero dolari pe taxe federale pentru profitul de 11 miliarde de dolari înainte de taxe din 2018; în acest an va plăti 162 de milioane la un profit de 13,3 miliarde – adică 1,12%.America a fost clădită istoric de asemenea oameni, care dețin corporații și utilități – de exemplu, pe Amazon Web Services rulează o mare parte din internet - și probabil că ai plătit o parte mai mare din venituri pe impozite decât a făcut-o vreodată Bezos. Sper că palatul pe care l-a cumpărat este confortabil, dar mai sper că este plin de fantome furioase.