Fenomenul „work from home” a provocat o scădere a pieței imobiliare de birouri cu 45% (studiu Avison Young)

Cererea de spații de birouri, în scădere

Zonele preferate de cei care caută spații de birouri no

Crește rata de neocupare

Dezvoltările nu au avut de suferit de pe urma pandemiei

Vestea bună este că dezvoltatorii nu sunt descurajați și construiesc în continuare. Până la finalul anului vor fi finalizate alte patru mari proiecte în zone precum Centru Vest, Barbu Văcărescu sau Floreasca. Nivelul mediu al chiriei pentru spațiile de birouri moderne din București a rămas stabil, 19 euro/mp/lună, potrivit acestui studiu, care se bazează pe informații obținute de la clienți și datele raportate În Bucharest Research Forum la finalul semestrului I.„Conceptul de “work from home” (WFH), testat înainte de doar câteva companii, a devenit foarte popular în acest an al pandemiei. Deși chiriașii încă analizează efectele implementării acestui concept, se disting două puncte de vedere principale: companiile vor avea nevoie de același spațiu sau mai puțin din cauza WFH sau vor avea nevoie de același spațiu sau mai mult pentru a-și desfășura activitatea - ținând cont de distanțarea fizică”, este de părere David Canta, Managing Director Avison Young, citat într-un comunicat al companiei.În primul semestru, stocul spațiilor moderne de birouri a ajuns la 3,22 milioane de metri pătrați, ceea ce înseamnă o creștere de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În prima jumătate a anului 2020 au fost finalizate șase proiecte de birouri cu o suprafață totală închiriabilă de 107,000 mp. Cei mai dinamici chiriași rămân companiile din sectorul IT&C, care acoperă 25% din cererea netă.Pentru anul viitor sunt anunțate proiecte de birouri cu o suprafață închiriabilă de aproximativ 250,000 mp, cele mai active zone fiind Barbu Văcărescu – Floreasca office hub și zona de Centru, unde vor fi construite jumătate din aceste spații.Cererea totală de spații de birouri s-a aflat într-un trend descendent, înregistrând o scădere de 45% în comparație cu aceeasi perioadă din 2019, în total fiind tranzacționați 112,000 mp. Cererea netă a însumat 72.000 mp (aproximativ 65%) și este împărțită între cerere nouă (71%) și relocări în interiorul stocului de spații de birouri moderne (29%). Comparând structura cererii noi înregistrate în S1 2020 cu situația din S1 2019, suprafața închiriată de companiile interesate să deschidă noi operațiuni în România a scăzut cu 80%. Pe de altă parte, au crescut cu 9% relocările din spații de birouri vechi, precum vile sau apartamente, în spații de birouri moderne.Zona de Centru Vest rămâne preferată companiilor interesate de spații de birouri noi, atrăgând o treime din volumul cererii nete înregistrate în București în prima jumătate a acestui an, urmată de zona de Nord (18%) și zona de Sud (13%).În același timp, tranzacțiile de renegociere au însumat 39.500 mp, cu 25% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte a spațiilor pentru care s-au renegociat termenii contractuali se regăsesc în zona de Centru Vest și în zona Piața Presei Libere – Expoziției.Cei mai dinamici chiriași ai primului semestru au continuat să fie companiile din sectorul IT&C, cu 25% din cererea netă, urmați de companiile din Finance/Banking/Insurance (21%) și cele din domeniul Serviciilor Profesionale (17%). Cele mai mari tranzacții de închiriere derulate de aceste companii au fost cele de renegociere.Rata generală de neocupare a spațiilor de birouri moderne din București la finalul S1 2020 este de 9,8%, cu 80 de puncte procentuale mai ridicată față de finalul anului 2019. În total sunt 315,000 mp de spații de birouri disponibile pentru închiriere, cea mai mare parte a acestora (23%) aflându-se în zona Pipera Nord.De partea cealaltă, Zona de Sud are o rată de neocupare aproape de zero, iar cele mai mici rate de neocupare se înregistrează în Barbu Văcărescu – Floreasca (3,5%), Zona de Vest (3,8%) și Piața Presei Libere – Bd. Expoziției (6%). Zona de Centru Vest înregistrează la finalul S1 o rată de neocupare de 13%.Creșterea comerțului online în timpul pandemiei a dus la o cerere sporită a spațiilor de depozitareÎn ciuda provocărilor aduse de pandemia COVID-19, sectorul industrial și logistic a avut o evoluție bună în prima jumătate a anului 2020, iar acest lucru se datorează în principal cererii mari pentru spațiile de depozitare. Mulți chiriași au simțit nevoia de a-și face stocuri de siguranță, pentru a se pune la adăpost de eventuale întreruperi are lanțului de aprovizionare ce pot fi cauzate de restricții de circulație.În primul semestru al anului 2020 s-au livrat circa 216.000 mp de spații industriale/logistice clasa A de închiriat, stocul din România ajungând astfel la peste 4,8 milioane mp. Deși acesta a crescut semnificativ în ultimii ani, încă este un mare potențial de dezvoltare – de exemplu în Cehia, o țară mai mică, acesta depășește 8 milioane mp.În raportul nostru de țară de la începutul anului, înainte de izbucnirea pandemiei, estimam că în 2020 se vor livra peste 500.000 mp de spații de depozitare clasa A. Acum, pentru a doua jumătate a anului, dezvoltatorii au planificat să livreze circa 300.000 mp, astfel stocul total depășind 5,1 milioane mp. Dezvoltările nu au avut de suferit de pe urma pandemiei. Câteva dezvoltări (în special speculative) au fost amânate, dar acest lucru a fost compensat de cereri noi, ceea ce a dus la dezvoltări built-to-suit.Cu sediul central în Toronto, Avison Young a fost fondată în 1978 și are peste 2.400 de angajați care lucrează în 80 de birouri din Canada, SUA, Germania, Mexic, Marea Britanie sau România.