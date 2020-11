[P] Proprietatea la români: între achiziție emoțională și investiție rațională

Fiecare proprietar își pune amprenta asupra casei pe care o locuiește sau o dă spre închiriere. Însă anumite realități îi influențează mult valoarea, confortul și costurile de întreținere.Vecinătatea - cartierul, strada, proximitatea mijloacelor de transport în comun - este un criteriu esențial când alegi o locuință. Comunitatea, anul în care a fost construită, vechimea instalațiilor și a rețelei electrice, anul ultimei renovări, calitatea materialelor folosite sunt importante, influențând riscul de stricăciuni și costurile de mentenanță. În plus, investițiile în tehnologii recente au și ele nevoie de protecție: panourile solare, centralele de apartament, sistemele smart home și chiar obiectele de artă adaugă valoare spațiului de locuit, fiind vulnerabile în cazul unor evenimente neplăcute.Din fericire, există pe piață mai multe soluții de protecție a locuinței și a bunurilor pe care le adăpostește. Cu o asigurare precum UNICASA de la UNIQA Asigurări ești pregătit să faci față unei multitudini de situații, de la dezastre naturale precum furtuna, alunecările de teren sau grindina până la tulburări sociale: revolte, greve, furt prin efracție sau tâlhărie.Produsele de asigurare pentru locuință au evoluat mult în ultimii ani, unele dintre ele - cum este cazul asigurării UNICASA - oferă și asistență la domiciliu în caz de avarii la instalațiile de apă și canalizare, avarii la instalația de încălzire, stricăciuni ale acoperișului, tâmplăriei, geamurilor și ușilor exterioare. Polița acoperă 500 RON/tip de eveniment/an, sumă care îți asigură un confort mental sporit atunci când ai cea mai mare nevoie de el.Din dorința de a veni în sprijinul proprietarilor cu o asigurare cât mai ușor de contractat, UNIQA Asigurări oferă posibilitatea de a încheia asigurarea completă a locuinței - UNICASA pentru o perioadă de până la 5 ani - sau chiar până la expirarea creditului, în cazul imobilelor cumpărate prin credit. În plus, cei care optează pentru o perioadă de asigurare mai mare de trei ani beneficiază de reducerea primei de asigurare.Nu sunt de neglijat nici situațiile în care tu, proprietarul, ești responsabil de daune cauzate vecinilor sau chiriașilor tăi. Din fericire, UNICASA permite adăugarea mai multor clauze suplimentare: răspunderea civilă a proprietarului față de chiriaș, dar și a chiriașului față de proprietar, avarii accidentale ale centralelor termice și panourilor solare. Nu mai e necesar să închei o altă poliță: asigurarea pentru locuință de la UNIQA Asigurări poate fi extinsă pentru răspundere civilă față de terți, bunuri casabile și fenomene electrice.Când acoperirea este consistentă, ne așteptăm, în mod firesc, ca și asigurarea să aibă un cost ridicat. Nu este cazul pentru UNICASA De exemplu, pentru un apartament cu suprafața de 55 m.p. aflat într-un bloc construit în 1968, în București, asigurat cu suma de 55.000 Euro, prima de asigurare va fi aproximativ 48 de Euro pe an, dacă este achitată în rate trimestriale. Atunci când frecvența de plată aleasă este semestrială sau integrală, prima poate scădea.Alături de polița PAD, obligatorie prin lege, asigurarea UNICASA este dovada clară că știi ce înseamnă să- ți protejezi investiția. Iar dacă ți-e teamă de birocrația pe care o pot aduce evenimentele neplăcute e important să știi că la UNIQA poți raporta daunele direct online cu ajutorul consultantului digital ANA , în doar câțiva pași simpli.Relația cu casa în care locuiești se transformă în timp. Din fericire, și asigurările evoluează odată cu ea, așa că acum putem alege protecția cea mai potrivită, în acord cu bugetul și provocările fiecăruia dintre noi.