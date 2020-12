[P] Tamas Elekes, CEO Cosmopolit: Trendul pentru piața imobiliară este unul crescător, mai ales pe segmentul premium

„În contextul realității pe care o trăim este o realizare importantă pentru noi faptul că am continuat să oferim clienților serviciile la calitatea cu care i-am obișnuit. Cererea pentru apartamente și case de vânzare pe segmentul nostru - middle-high și premium - este în continuare în creștere. Câștigul acestei perioade îl reprezintă un client mai atent, mai selectiv, care se informează mai bine și analizează cu mai multă atenție pentru a face o investiție inteligentă pe termen lung”, susține Tamas Elekes, CEO Cosmopolit.În contextul actual criteriile de selecție a unei locuințe au devenit extrem de importante, casa prezentând valențe extinse atât din perspectiva timpului de relaxare petrecut cu familia, cât și a eficienței pentru activitatea profesională. Nevoia de a avea un spațiu potrivit pentru activitățile combinate din această perioadă determină clienții să fie mult mai selectivi, mai bine informați și mai atenți la detalii, ceea ce îi conduce către produse de calitate superioară. Clienții au înțeles importanța unei investiții eficiente pe termen lung atunci când cumpără o locuință. Câștigul major din această schimbare de profil a cumpărătorilor este acela că ambele părți implicate - atât investitorii, cât și dezvoltatorul - sunt de aceeași parte și contribuie la creșterea calității în domeniul imobiliar. Aici se adaugă respectarea graficelor de execuție ale proiectelor, precum și susținerea din partea intituțiilor de stat prin găsirea unor soluții pentru a ajuta potențialii clienți. Un exemplu foarte bun în acest sens este modificarea la 140 000 de euro – de la 450 000 de lei - a plafonului de TVA 5% la livrarea locuințelor cu o suprafață utilă sub 120 mp, potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Astfel, dacă până acum doar 25% din clienți se orientau către apartamente cu 3 sau 4 camere, acum acest procent a crescut la 35-40%.Spațiile interioare Cosmopolit sunt întotdeauna gândite în așa fel încât să ofere o experiență naturală a confortului. În contextul actual, având în vedere modificările preferințelor investitorilor, dezvoltatorul brașovean vine în întâmpinarea acestor nevoi orientându-se către structurile mai mari, de 3 și 4 camere.Cosmopolit este un brand premium care se dezvoltă constant de peste șase ani, având cea mai rapidă ascensiune de pe piața de real estare din Brașov. Fiecare proiect este unic, iar atenția la detalii și posibilitatea personalizării aduc plusul de valoare atât de apreciat. Materialele și finisajele premium întregesc această experiență, iar spațiile comune ies în evidență prin designul deosebit și îmbinarea elementelor clasice cu cele moderne.Mai mult, dotările pe care ansamblurile Cosmopolit le au sunt gândite să combine doze ideale de inovare și tehnologie, pentru ca funcționalitatea lor să fie maximă. Accesurile în clădire, casa scării, spațiile pentru depozitare, cele tehnice precum și parcările subterane, toate sunt concepute să interacționeze într-o manieră unică, armonioasă, complementară, definind astfel un stil de viață premium. În același timp, aceste proprietăți definitorii poziționează dezvoltatorul ca trend-setter al pieței în zona premium, fiind constant inovativ și păstrând, totodată, standarul de calitate indiferent de context. Iar încrederea și aprecierea clienților este rezultatul verticalității conceptului Cosmopolit.Un alt criteriu important pentru cei interesați de piața imobiliară este localizarea proiectelor în care aceștia aleg să investească, aceasta asigurându-le o valoare crescută a investiției. Astfel, atenția clienților la identitatea cartierului în care decid să locuiască a devenit o prioritate, extrem de importantă fiind calitatea serviciilor publice, de la școli, grădinițe și parcuri, la magazine alimentare, centre comerciale și, desigur, transportul în comun.Cosmopolit a ținut permanent cont de toate aceste aspecte, alegând întotdeauna terenuri cu proximitate față de zona centrală, asigurând astfel un acces facil către funcțiile si serviciile publice importante. De altfel, cererea a crescut foarte mult, clienții înțelegând că proiectele imobiliare cu o poziționare foarte bună rămân, chiar și în contextul actual, una dintre cele mai sigure forme de investiție. Una din reacțiile din ce în ce mai frecvente ale cumpărătorilor este să se orienteze către ceea ce este numit „second home”, lucru care susține creșterea cererii mai ales în segmentul premium.În ansamblu, toate aceste aspecte completează situația actuală în care locuința servește nu doar scopului clasic - acela de a fi căminul familiei, un spațiu intim de relaxare - ci și noilor activități conținute în conceptul „work from home”. Nevoie de a avea un spațiu dedicat lucrului, care să nu expună totuși prea mult interiorul și să aducă și confortul necesar este cel puțin un detaliu important de luat în calcul la structurarea locuinței.În acest context Cosmopolit continuă lucrările la proiectele existente și dezvoltă planificări pentru următoarele, fiind în acord perfect cu cererea în creștere de pe piața imobiliară brașoveană.