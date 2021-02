[P] Cele mai bune investiții imobiliare în Constanța: de ce este un avantaj major să achiziționezi în stadiu off-plan

Un avantaj extrem de important pentru o locuință într-un proiect off-plan este faptul că ai varietate și poți alege unitatea care îndeplinește cât mai multe dintre așteptările tale: etaj, poziționare în funcție de punctele cardinale, luminozitate, priveliște, vedere spre parcare sau spre parc. În Boreal Plus, etajele superioare au privilegiul de a avea o priveliște panoramică spre Lacul Siutghiol și Marea Neagră. Acest lucru înseamnă aer curat și că vei simți briza mării la fiecare adiere.Cele mai sigure investiții au fost, sunt și vor fi în sectorul imobiliar. Indiferent de condițiile economice naționale și internaționale, proprietățile au reprezentat investiții care s-au apreciat în timp.Investitorii care au un interes activ în zona rezidențială cunosc faptul că dezvoltatorii prezintă prețurile apartamentelor în crescendo, în funcție de etapele de construire: lansare, prevânzare, vânzare propriu-zisă cu prețul final, valabil până la finalizarea stocului.Achiziția într-un proiect credibil, care nu implică niciun risc, aduce astfel avantajul achitării celui mai mic preț, cel de lansare a proiectului. Oportunitatea este valabilă pentru o perioadă scurtă, iar decizia de achiziție trebuie luată rapid.Achiziția unei locuințe din faza de proiect aduce o economie importantă pentru cumpărător. Mai mult, dacă sunt achiziționate mai multe apartamente în scop investițional se obține un avantaj financiar mai mare care poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea unei afaceri cu locuințe de închiriat.Impact Developer & Contractor a demarat construcția unui ansamblu rezidențial în nordul Constanței care oferă oportunitatea unei avantaj investițional important prin prețurile speciale din faza de proiect.În Boreal Plus, în luna februarie, prețul unui studio cu 62 mp în prima fază începe de la 59.174 € + TVA.În cazul unui apartament cu 2 camere de 79 mp, prețul pleacă de la 77.729 € + TVA, în timp ce un apartament cu 3 camere de 98 mp open space are un preț special de lansare de 93.754 € + TVA.La momentul finalizării construcției, prețurile vor fi cu 8% mai mari. Iar localizarea ansamblului Boreal Plus într-un oraș portuar, cu litoralul la doar 10 - 15 minute de condus, aproape de centrul orașului, face ca unitatea achiziționată să fie o locuință pretabilă închirierii pe termen lung sau în regim hotelier, ceea ce constituie un venit constant.În contextul în care primul lot de apartamente va fi livrat în 2022, Impact a lansat o ofertă cu prețuri speciale, cu beneficiu unic pentru primii 25 cumpărători în lunile februarie și martie 2021.Impact Developer & Contractor este o companie cu 30 de ani de experiență în real estate, singura din domeniu care este listată la Bursa De Valori București, având în dezvoltare, în paralel, două proiecte în București și unul în Iași.Deja cunoscut pentru ansamblul de case Boreal Plus, dezvoltatorul Impact construiește acum Boreal Plus, un ansamblu mix, care include 673 de apartamente și 18 vile, folosind cele mai noi tehnologii de eficiență energetică, pentru un confort sporit al locuirii.Prețurile locuințelor din Constanța au înregistrat creșteri constante în ultimii ani, iar pentru un proiect nou, creșterea valorii în timp este asigurată de locația excelentă, calitatea construcției și nivelul facilităților pentru comunitatea de rezidenți.În octombrie 2014, un apartment scos la vânzare în Constanța avea un cost de 851 de euro/mp, iar în octombrie 2020, prețul solicitat a ajuns la 1.244 euro/mp, potrivit statisticilor furnizate de portalul imobiliar Imobiliare.ro.Proiectul Boreal Plus îndeplinește cele mai importante criterii de calitate și stare de bine pentru rezidenți, ceea ce va contribui semnificativ la creșterea prețurilor în perspectivă. Ansamblul se află la 15 minute de centrul orașului, de autostrada A4 și de plajă. Sunt deja create legăturile de transport public cu punctele cheie din Constanța, inclusiv către zonele comerciale din apropiere.Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor viitorul rezidenți, în vecinătatea Boreal Plus va fi deschis un hypermarket Kaufland. Locuitorii vor avea, astfel, o variantă eficientă / foarte bună de a-și face cumpărăturile chiar lângă casă, fără a mai pierde timp în trafic.Familiile cu copii mici vor avea acces la o grădiniță amenajată direct în complex. Prin această investiție, copiii vor face în siguranță primii pași spre educație, iar părinții vor câștiga mai mult timp.Dezvoltatorul a acordat atenție deosebită și spațiilor din afara locuințelor, astfel că în Boreal Plus se vor găsi spații verzi pe o suprafață semnificativă de 12.000 mp.Sustenabilitatea și dezvoltarea smart definesc strategia de investiție Impact în Boreal Plus, iar aceste valori se vor găsi în fiecare element care compune proiectul. În ansamblu va fi implementat un sistem eficient de colectare selectivă și management al deșeurilor, alături de un mecanism complex pentru gestionarea apei uzate.Iluminatul public din cartier va fi realizat pe baza principiilor smart pentru a eficientiza la maxim consumul de energie. Toate apartamentele sunt poziționate strategic pentru a avea un aport cât mai mare de lumină naturală, ceea ce contribuie și la asigurarea stării de bine a rezidenților.De asemenea, materialele folosite pentru construcția apartamentelor au scopul de a asigura eficiență energetică și durabilitate astfel încât rezidenții vor avea costuri mai mici de întreținere pe termen lung.Încălzirea locuințelor se realizează cu o centrală termică comună fiecărui bloc, iar la producerea apei calde va contribui și un sistem de panouri solare pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător. În fiecare apartament, încălzirea se va realiza prin pardoseală.În orașul de la malul mării, Impact implementează același sistem de dezvoltare sustenabilă pe care îl folosește și la ansamblurile rezidențiale la care lucrează în București. Consumul eficient, locuințele spațioase și confortabile, accesul rapid în centrul orașului și facilitățile prietenoase cu rezidenții sunt așteptările pe care cumpărătorul unei locuințe le are în prezent. Boreal Plus îndeplinește toate aceste criterii, iar Impact ascultă în mod activ nevoile rezidenților și caută soluții inovatoare pentru a îmbunătăți experiența de locuire în fiecare proiect.