[P] Premieră în Capitală: primul ziar al unei comunități urbane din București

Aflat la a doua ediție, Ziarul Aqua City este un proiect apărut ca răspuns la nevoia comunității de informare pe subiecte de interes general din viața unui cartier din București. În paginile sale, publicația prezintă povești de viață ale oamenilor remarcabili din zonă, ale personalităților, istoria cartierului, dar și informații legate de demersuri și investiții ale administrației sectorului 6 pentru modernizarea zonei. Subiectele abordate în ediția curentă vizează repere și simboluri ale cartierului Giulești, precum clubul de fotbal Rapid, Muzeul CFR sau Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, dar și povești de viață mai puțin cunoscute, precum cea a lui Mihai Căldăraru sau a marelui actor Gheorghe Dinică, un “fiu” al Giuleștiului.Proiectul editorial reprezintă un demers privat, finanțat în întregime de dezvoltatorii ansamblului Aqua City și gestionat de o redacție proprie. Astfel, cititorii beneficiază de un produs media echilibrat, realizat la cele mai înalte standarde de calitate, cu focus pe viața cartierului Giulești și a informațiilor relevante pentru comunitate.Redactorul șef este Oana Tabacu, un jurnalist cu o experiență de peste 20 de ani în presă și care și-a concentrat activitatea jurnalistică din ultimii ani pe zona de real estate."Ziarul Aqua City este un proiect care îmi dă libertatea de a scrie despre poveștile unor oameni speciali, istoria cartierului, prezentul dinamic, personalitățile care au trăit și trăiesc în această zonă. Aceste subiecte sunt un izvor extraordinar de inspirație pentru mine, dar și pentru cititori. Am inclus în ediția curentă povestea eroului anonim Mihai Căldăraru, un om cu un destin dificil, care a crescut în orfelinat și s-a luptat cu boala, dar care astăzi reușește să ajute familii sau copii vulnerabili. Astfel de povești inspiraționale există în rândul cetățenilor obișnuiți, la fel cum ele există și în cazul personalităților ale căror nume sunt legate de Giulești. Este și situația renumitului actor Gheorghe Dinică, care s-a născut și a copilărit în Giulești, unde a prins perioada războiului, cu toate greutățile ei", a declarat Oana Tabacu, redactor-șef al Ziarului Aqua City.Un astfel de proiect editorial, dezvoltat de un ansamblu rezidențial din București , este cu siguranță un demers atipic pieței imobiliare. Aqua City este un complex imobiliar amplu, localizat pe malul Lacului Morii, format din 6 imobile, care pune la dispoziția clienților săi apartamente de 2 camere , 3 camere, dar și garsoniere. Impactul asupra zonei a fost luat în considerare de dezvoltatorul imobiliar, având în vedere că proiectul este astăzi situat pe terenul unei foste fabrici. Spațiul de peste 75.000 de metri pătrați a fost curățat, oferindu-le locuitorilor un complex rezidențial modern, cu spații verzi generoase, care ajută la regenerarea urbană a zonei. Însă prin Ziarul Aqua City și-au dorit să sprijine mai mult comunitatea: ziarul este și un instrument care ajută cu fiecare nouă ediție la construirea și dezvoltarea unei comunități unite și implicate în dezvoltarea cartierului Giulești."Proiectul imobiliar Aqua City, pe care biroul meu RE/MAX Action îl reprezintă, și-a propus ca ziarul să funcționeze și ca un mediator între proiectele de dezvoltare ale autorității locale și așteptările locuitorilor. Inițiativa noastră a fost primită cu deschidere de Primăria sectorului 6, lucru care ne indică faptul că atenția noastră spre regenerare urbană și modernizarea Giuleștiului este susținută de autorități, dar și de public", a declarat Adrian Rus, owner RE/MAX Action și inițiator al ziarului.Locuitorii din zona Giulești-Crângași beneficiază gratuit de ziarul Aqua City, acesta reprezentând o platformă prin care vocea comunității se poate face auzită, iar așteptările sale să fie puse în discuție.Ziarul are o frecvență de apariție trimestrială și fiecare ediție este tipărită în 60.000 de exemplare. Distribuția ziarului se face în stațiile de metrou Crângași și Grozăvești, dar și în peste 500 de puncte de expunere în hoteluri, cafenele, spații de birouri și notariate sau direct door - to - door.Cea de a doua ediție este deja în piață, în timp ce redacția lucrează la următorul număr care va aduce cititorilor cele mai surprinzătoare subiecte legate de istoria cartierului Giulești, dar și informații de interes general din prezentul comunității sau povești mai puțin cunoscute ale acestui cartier efervescent.