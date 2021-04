Déjà-vu? Companiile ipotecare americane, avertizate să ia măsuri împotriva unui „val de executări” ce se prefigurează la toamnă

Casa executata silit in SUA

Avertismentul Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) este legat de ajutorul de eșalonare care a permis ca milioane de proprietari din SUA să își amâne ratele ipotecare din cauza pandemiei de COVID-19.Autoritatea a transmis companiilor de credit ipotecar să ia legătura cu proprietarii afectați când măsura de eșalonare va expira pentru a-i sfătui despre modalitățile în care își pot modifica împrumuturile și evita „executări ce pot fi evitate”.„Există un val de proprietari aflați în dificultate care vor avea nevoie de ajutor”, a declarat Dave Ueijo, directorul interimar al CFPB într-un comunicat.„Companiile care pun familiile aflate în dificultate pe primul loc nu au de ce să se teamă de autoritățile de supervizare însă îi vom trage la răspundere pe cei care provoacă rău proprietarilor și familiilor”, a adăugat acesta.Într-un document separat publicat joi, CFPB a afirmat că acele companii „care nu pot să gestioneze adecvat atenuarea pierderilor se pot aștepta ca biroul să ia măsuri sau acțiuni de supervizare”.Peste două milioane de americani cu credite ipotecare fie și-au amânat fie nu au reușit să își plătească ratele timp de cel puțin trei luni până în luna ianuarie a acestui an, potrivit datelor CFPB.Programul de eșalonare a datoriilor autorizat de guvernul american va expira în luna septembrie a acestui an.