Anunțul.ro: Cel mai scump apartament nu este în București, este în Cluj

192.660 de anunțuri au fost publicate în aprilie 2021 pe www.anuntul.ro și în ziarul Anunțul telefonic – comparativ cu aprilie 2020, când am avut 150.491 de anunțuri;

Închirieri – 23.448 anunțuri, dublu față de aprilie 2020 (11.489 anunțuri);

Vânzări – 54.357 anunțuri, dublu față de aprilie anul trecut (26.069 de anunțuri);

Prețurile medii ale garsonierelor și vilelor au crescut cu până la 10% față de anul trecut – iar cel mai scump apartament cu 2 camere din această lună nu se află la București, ci la Cluj;

Locuri de muncă – 22.054 anunțuri, incomparabil cu situația existentă în aprilie anul trecut, când piața muncii se prăbușise (7.245 de anunțuri);

1.886 CV-uri au fost depuse pe site-ul www.anuntul.ro;

Cele mai căutate cuvinte pe www.anuntul.ro: șoferi, femei de serviciu și paznici;

NOU pe www.anuntul.ro - Detectorul de servicii - un director ce adună la un loc mii de oferte de servicii din toate domeniile, de la grădinițe la cămine de bătrâni, service-uri auto sau servicii medicale.

Imobiliare





Cele mai vizualizate anunțuri de vânzări:

2. Casă, Comarnic – 46.000 EUR

3. Vilă, București – 395.000 EUR



Cele mai vizualizate anunțuri de închiriere:

2. 2 camere, Lujerului – 320 EUR

3. 4 camere, Aviației – 650 EUR

Cea mai ieftină casă:

Garsonieră, Ferentari – 8.999 EUR

2 camere, Ferentari – 18.000 EUR

3 camere, Rahova – 27.000 EUR

4 camere, Ferentari – 38.000 EUR

Casă+teren, Argeș – 6.500 EUR

Cea mai scumpă casă:

Garsonieră, Piața Unirii – 119.000 EUR

2 camere, Cluj – 220.000 EUR

3 camere, Tei – 625.000 EUR

4 camere, Băneasa – 999.999 EUR

Vilă, 550 mp, Primăverii – 4.600.000 EUR

Cea mai mică chirie:

Garsonieră, Calea Victoriei – 120 EUR

2 camere, Sebastian – 120 EUR

3 camere, Giurgiului – 200 EUR

4 camere, Drumul Taberei – 255 EUR

Cea mai scumpă chirie:

Garsonieră, Militari – 900 EUR

2 camere, Aviației – 950 EUR

3 camere, Herăstrău – 1.900 EUR

4 camere, Aviatorilor – 3.808 EUR

Locuri de muncă

Cele mai vizualizate oferte:

1. Șofer personal Range Rover – 2.000 RON

2. Șofer Cat. B – distribuție – 2.600 RON

3. Menajeră – sector 6

Cele mai mari salarii

Model online – 4.000 EUR

Tâmplar – 4.000 EUR

Curier – 3.500 EUR

Top salarii medii aprilie 2021 (comparativ cu aprilie 2020)

1. Evenimente/divertisment – 5.188 RON (5.186)

2. Șoferi – 3.596 RON (4.362)

3. Secretariat – 3.432 RON (3.781)





Evoluția celor mai căutate job-uri după cuvinte cheie

1. Șofer – 10.290 căutări (13.429)

2. Femeie de serviciu/menajeră – 7.173 căutări (2.229)

3. Paznic – 3.056 căutări (960)

4. Bucătar – 2.198 căutări (1.736)

5. Ospătar – 2.705 căutări (811)

6. Livrator – 1.451 căutări (2.016)





Anunțul lunii

Vand bicicleta pentru copii/ femei de 1,60-1,65. Am mers cu ea de 3 ori, cate 15 minute in fata blocului. Nu are urme de uzura. O vand pentru ca nu stiu sa merg si nu ma atrage.

(aprilie 2021 comparativ cu aprilie 2020)
1. Militari –
1. Drumul Taberei –
(comparativ cu 1.208 CV-uri în aprilie 2020)
(comparație cu aprilie 2020)