Ne dezvoltăm, dar mai lent, că nu dau turcii. Anul trecut, un sfert din casele noi ridicate la țară erau fără canalizare

​În mediul rural, un sfert din locuințele noi, terminate în 2020 sunt fără canalizare, arată datele unui raport al Institutului Național de Statistică, consultat de HotNews.ro. La nivel general (urban+rural) ponderea locuințelor noi fără canalizare este de 15%, în scădere de la 20% câte erau cu un an înainte. Evident, suntem pe ultimul loc în Europa din acest punct de vedere, potrivit Eurostat. Una din 10 locuințe noi nu are apă curentă, mai arată datele INS. Față de acum 25 de ani , am evoluat mult, dar viteza cu care ne apropiem de media europeană e parcă prea lentă.



---





Câteva detalii despre locuințele finalizate anul trecut pe care poate că nu le știai:





Anul trecut au fost terminate peste 68.000 de locuințe, ducând fondul locativ al României la 9,15 milioane de locuințe.

Cele mai ”aglomerate” județe (număr de locuitori/locuință) sunt Ilfov și Iași cu 2,4 locuitori/locuință, iar presiunea cea mai redusă e în Mehedinți, unde sunt 1,7 locuitori/locuință.

Mărimea locuinţelor a crescut în toate regiunile de dezvoltare. Cea mai mare suprafaţă medie locuibilă s-a înregistrat în regiunile Vest(51,3 m2) şi Bucureşti – Ilfov (50,7 m2), iar cea mai mică în regiunea Sud - Vest Oltenia (45,0 m2).



Cele mai mici suprafeţe medii locuibile pe o cameră se află în regiunile de dezvoltare: Sud - Est (16,3 m2), Sud - Vest Oltenia şi Sud – Muntenia (15,6 m2 fiecare) Cele mai multe locuinţe au fost construite în judeţele: Bucureşti (13821 locuinţe), Ilfov (6952), Timiş (6003), Cluj (5491), Braşov (4072) şi Constanţa (3481). În următoarele judeţe au fost construite cele mai puţine locuinţe: Caraş - Severin (115 locuinţe), Teleorman (118 locuinţe), Tulcea (163), Gorj (200), Mehedinţi (216), Covasna (231), Sălaj (280), Harghita (281), Ialomiţa (353), Olt (366), Călăraşi (374) şi Hunedoara (375) În mediul urban, dezvoltarea fondului de locuinţe terminate se face preponderent pe verticală, prin cuprinderea de locuinţe noi situate în clădiri cu mai multe etaje, în timp ce în mediul rural, este prezentă cu predilecţie dezvoltarea pe orizontală. Gradul de dotare cu utilităţi a locuinţelor terminate în anul 2020 faţă de anul 2019, se prezintă astfel: numărul locuinţelor care au instalaţie electrică din total locuinţe este de 99,5% (99,9% a fost procentul în anul2019), 93,9% au apă curentă (94,1% în anul 2019), 85,7% au canalizare (85,0% în anul 2019), 98,9% dispun de baie (98,7% în anul 2019) şi 94,1% sunt racordate la sistemul de încălzire prin termoficare şi dispun de încălzire centrală (92,6% în anul 2019). Cea mai mare discrepanţă între mediile de rezidenţă, în anul 2020 în ceea ce privesc utilităţile prezentate anterior, se înregistrează la dotarea cu canalizare (93,9% din locuinţele noi situate în mediul urban au canalizare, faţă de 72,0% în mediul rural). Cele mai multe locuințe terminate în anul 2020, care au fost date în folosinţă în: Bucureşti – Ilfov (30,6%), Nord – Vest (14,5%), Centru (13,1%), Vest (10,5%), Nord – Est (10,3%), Sud – Est (8,8%), Sud – Muntenia (7,8%) şi Sud-Vest Oltenia (4,4%). Comparativ cu anul 2019 au avut loc creşteri ale numărului de locuinţe, în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti - Ilfov (+5941 locuinţe), Vest (+255) şi Sud-Vest Oltenia (+68). Scăderi ale numărului de locuinţe terminate s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (-2983 locuinţe), Sud-Est (-1020), Nord-Est (-965), Sud – Muntenia (-916) şi Centru (-52).





