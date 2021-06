FOTO Cum arată cel mai scump penthouse din Londra, scos la vânzare pentru aproape 250 de milioane de dolari

Detaliile proprietății oferite spre vânzare în tăcere sunt împărtășite de agenții imobiliari potențialilor cumpărători. Pentru cei în cunoștință de cauză, prețul PH-B este în jur de 175 de milioane de lire sterline (aproximativ 247 de milioane de dolari), adică aproape 150.000 de dolari pe metru pătrat.Apartamentul, cu un preț de vânzare de nouă cifre, este deținut de dezvoltatorul imobiliar londonez Nick Candy, se întinde pe două etaje cu peste 800m² pe nivel și are cinci dormitoare. Candy a locuit în imobil timp de aproape cinci ani cu soția sa, actrița Holly Valance , și cele două fiice ale cuplului.Chiar și de afară este clar că One Hyde Park este în zona ultra-exclusivistă, clădirea găzduind cel mai mare magazin Rolex din Europa și aflându-se în imediata vecinătate a unui dealership McLaren plin cu super-mașini cu prețuri de vânzare de ordinul milioanelor de dolari.Deși prețul de vânzare de 247 de milioane de dolari poate părea uluitor de ridicat, chiar luna trecută un apartament la roșu mai mic, de doar 1.300m² din One Hyde Park, s-a vândut cu un preț estimat la 111 milioane de lire sterline (157 de milioane de dolari).După achitarea taxelor aferente costul total ar urma să ajungă undeva la 150-160 de milioane de lire sterline (212-226 milioane de dolari), potrivit agenției imobiliare Knight Frank.„În pofida pandemiei, mai multe vânzări rezidențiale 'super-prime' de peste 10 milioane de dolari au fost încheiate în Londra în 2020 decât pe orice altă piață globală”, afirmă Rory Penn, unul dintre șefii agenției imobiliare.Suma totală a tranzacțiilor imobiliare de peste 10 milioane de dolari din capitala britanică a fost de 3,7 miliarde de dolari anul trecut, în creștere cu 3%, în timp ce în Hong Kong și New York numărul vânzărilor a scăzut cu 27%, respectiv 48%.Unul dintre coridoarele apartamentuluiLivingul are o priveliște superbă cu Parcul HydeLivingul este decorat cu fresce și are un șemineuDormitorul principalUna dintre cele două băi ale dormitorului principalCamera de luat masa are un bar ascunsVedere exterioară a penthouse-ului cu balconul care îl înconjoară