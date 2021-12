Déjà-vu? Guvernul american permite acum Fannie Mae și Freddie Mac să garanteze credite ipotecare de până la aproape un milion de dolari

Criza imobiliară din America

Celor două companii de stat, cunoscute pentru rolul lor în crearea bulei imobiliare din SUA care a declanșat criza economică mondială după spargerea sa în 2007, li se va permite să cumpere împrumuturi de până în 970.800 de dolari în orașe precum New York, San Francisco și Los Angeles.Creșterea limitei pentru garantarea creditelor se va aplica doar familiilor care au o singură proprietate, potrivit L.A. Times Fannie Mae și Freddie Mac nu oferă direct credite ipotecare. Ele le cumpără de la instituțiile de credit, le includ în pachete financiare și garantează rambursarea lor, plătind dobândă investitorilor interesați.Guvernul federal american a preluat controlul celor două companii în 2008 pentru a le salva de la faliment după ce numărul proprietarilor care au intrat în incapacitate de plată a crescut vertiginos.În alte părți ale țării limita de garantare a creditelor ipotecare va crește la 647.200 de dolari începând de anul viitor, comparativ cu 548.250 de dolari în 2021.Agenția federală americană afirmă că aceste modificări sunt menite să facă locuințele mai accesibile pentru americanii care doresc să devină proprietari.Pandemia de COVID-19 a declanșat o luptă acerbă pentru locuințe în SUA în contextul în care milioane de americani au rămas să lucreze de acasă.SUA se confruntă acum cu o criză imobiliară fără precedent care a dus la o explozie a prețurilor locuințelor, situația fiind agravată de faptul că oferta este cu mult sub nivelul cererii.Prețul locuințelor din 20 de orașe majore din Statele Unite a crescut cu 19,1% în luna septembrie, potrivit indicelui CoreLogic Case-Shiller. La nivel național prețurile au crescut cu 19,5%.Prețul locuințelor din America crescuse la cel mai înalt nivel de după criza din 2007 încă din luna aprilie a acestui an