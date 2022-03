Articol susținut de Directimo & HomeFinders Vineri, 11 Martie 2022, 16:58

​​În contextul geopolitic actual, investitorii europeni își îndreaptă atenția către piața rezidențială din Dubai, ca formă de protejare și diversificare a investițiilor în sectorul imobiliar. În doar 50 de ani, metropola s-a dezvoltat spectaculos, ajungând să fie recunoscută ca centru financiar mondial și să fie denumită „noua Elveție”.

​Piața de imobiliare din Dubai, atractivă pentru investitori în contextul războiului din Ucraina Foto: freepik.com

Consultanții Directimo & HomeFinders au realizat un studiu de piață comprehensiv dedicat investitorilor și au intervievat agenții imobiliare, dezvoltatori reprezentativi, brokeri de credite și companii de property management din Dubai.

Investițiile în Dubai sunt încurajate puternic de către stat prin facilități precum TVA zero pentru proprietăți rezidențiale și zero taxe pe venit, în plus investitorii pot obține facil și rezidență.

Proprietățile de calitate, cu perspective de apreciere a valorii de piață, au prețuri începând de la aproximativ 150.000 de euro. Randamentul net real pentru închiriere este de 5-6%, iar pentru închiriere în regim hotelier se pot obține, în anumite cazuri, chirii mai ridicate. Randamentele brute sunt afectate de taxe de property management consistente și alte costuri adiționale.

„Imobiliarele sunt un refugiu pentru investiții în vremuri de criză, iar piața din Dubai reprezintă una dintre alternative. Am selectat atent și negociat o serie de oferte cu principalii dezvoltatori locali, după ce am realizat mai multe verificări încrucișate ale acestora. Inclusiv în Dubai, am identificat dezvoltatori de renume cu întârzieri semnificative în livrarea imobilelor și calitate deficitară a construcțiilor. Din cauza unei planificări nesustenabile a comunităților, există proiecte în care perspectiva evoluției prețurilor este incertă. Am descoperit, în plus, promisiuni ale dezvoltatorilor pentru yield-uri «garantate» de 8-10% și unde investitorii au suportat costuri fixe de mentenanță mai mari decât veniturile. Datorită experienței vaste și îndelungate în domeniu, echipa noastră are capacitatea de a tria aceste oferte astfel încât achizițiile să fie realizate doar în proiecte de înaltă calitate, în care investim sau am investi și noi”, spune Matei Maloș, CEO Directimo & HomeFinders.

O metropolă cosmopolită, cu o rată zero a criminalității, Dubaiul numără astăzi 3 milioane de locuitori, dintre care peste 80% sunt expați. La aceștia se adaugă însă numeroși turiști ce vizitează anual orașul, atrași de extravaganța locului, arhitectura ultramodernă, obiectivele turistice impresionante, shopping în magazine de lux sau evenimente renumite.

Oficialitățile emiratului vizează dublarea populației în doar 20 de ani, astfel încât aceasta să ajungă la un număr de 6 milioane de locuitori până în 2050, prin atragerea și integrarea rezidenților, turiștilor și investitorilor.

Despre Directimo & HomeFinders

Fondată de o serie de investitori în tech & real estate, platforma Directimo se adresează cumpărătorilor de locuințe noi de calitate. În București, Directimo analizează oferta a peste 280 de proiecte rezidențiale. Verificate și documentate în prealabil de specialiști în imobiliare, ofertele conțin date actualizate, complete și 100% transparente, fără duplicate. Pe baza criteriilor de căutare, proiectele rezidențiale recomandate includ avantajele și aspectele de luat în considerare pentru fiecare imobil în parte. În plus, clienții platformei au acces la istoricul fiecărui dezvoltator imobiliar și analize comerciale extinse pentru ansamblurile vizate. Mai multe informații pe www.directimo.ro.

HomeFinders reprezintă primul serviciu de buyer advisory din România, prin care peste 1.200 de clienți și-au achiziționat locuința în cele mai avantajoase condiții. Echipa HomeFinders oferă consultanță cumpărătorilor pentru cele mai bune investiții în proprietăți rezidențiale, inclusiv locuințe de vacanță, precum și asistență în încheierea tranzacțiilor.

