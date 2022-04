Articol susținut de Anunțul.ro Marți, 05 Aprilie 2022, 09:34

Anunțul lunii martie 2022 Foto: Anuntul Telefonic

220.284 anunțuri au fost publicate în martie 2022 pe www.anuntul.ro și în ziarul Anunțul Telefonic, prima publicație de anunțuri din București;

În martie s-au împlinit doi ani de la declararea pandemiei de Covid 19, o perioadă cu buleversări pe toate palierele: chiriile au scăzut, prețul caselor a crescut, piața locurilor de muncă s-a prăbușit. După ridicarea tuturor restricțiilor, iată cum arată lumea noastră în câteva cifre;

Închirieri - 20.739 anunțuri , față de 18.901 în martie 2020. Chiriile încep să-și revină, sunt azi mai mici cu 2-3% la garsoniere și apartamente de 2 și 3 camere, și mai mari cu 27% la case și vile;

, față de 48.372 în martie 2020. în ultimii doi ani - în ; Locuri de muncă - 35.857 de anunțuri , mult peste prima lună de pandemie (28.614); S-au căutat: șoferi, femei de serviciu, bucătari ;

, mult peste prima lună de pandemie (28.614); S-au căutat: ; 1127 de CV-uri au fost depuse în martie 2022 pe site-ul www.anuntul.ro;

au fost depuse în martie 2022 pe site-ul www.anuntul.ro; Cele mai multe anunțuri de locuri de muncă au fost în HoReCa, producție și comerț ;

; Anunțul lunii: Garsoniera de 21 de mp din Drumul Taberei care se vizionează cu preț de intrare - 10 lei. Proprietara a fost exasperată de telefoanele „cumpărătorilor” care o fac să piardă timpul cu întrebări inutile. „Am avut 70 de telefoane și vizionări aiurea în ultima lună, așa că am pus preț de vizionare, că și pe mine mă costă tramvaiul dus întors până acolo. Am pus poze, se vede foarte clar în ce fel de bloc e. I-am exclus și pe ăia cu băncile, că nu dau credite pentru 21 de mp, cât are garsoniera, așa că de când am scris toate astea în anunț s-au mai potolit. Mai primesc telefoane cu întrebări din astea de bărbați, că ăia nu înțeleg ce citesc și vor să se afle în treabă, deși scrie clar: preț fix, nenegociabil. Că de când a început războiul toți vor cu 20.000, păi eu am dat pe ea 23, cum s-o dau cu 20.000?”;

Imobiliare

(martie 2022 comparativ cu martie 2020)

Cele mai vizualizate anunțuri de vânzări:

1. Casă, Cernica – 139.000 EUR

2. Casă, Parcul Bazilescu – 108.000 EUR

3. Vilă, Fundeni – 245.000 EUR

Cele mai vizualizate anunțuri de închiriere:

1. Garsonieră, Drumul Taberei – 280 EUR

2. Garsonieră, Eroii Revoluției – 140 EUR

3. 2 camere, Drumul Taberei – 200 EUR

Cea mai ieftină casă:

- Garsonieră, Pieptănari – 9.000 EUR

- 2 camere, Jilava – 20.000 EUR

- 3 camere, Mărgeanului – 28.500 EUR

- 4 camere, Ferentari – 33.500 EUR

- Casă, Timpuri Noi – 140.000 EUR

Cea mai scumpă casă:

- Garsonieră, Piața Victoriei – 119.000 EUR

- 2 camere, Piața Unirii – 283.200 EUR

- 3 camere, Floreasca – 419.000 EUR

- 4 camere, Penthouse Kiseleff – 1.350.000 EUR

- Vilă, Dorobanți – 1.900.000 EUR

Cea mai mică chirie:

- Garsonieră, Militari – 100 EUR

- 2 camere, Brâncoveanu – 170 EUR

- 3 camere, Militari – 190 EUR

- 4 camere, Grigorescu – 350 EUR

- Casă, sector 5 – 100 EUR

Cea mai scumpă chirie:

- Garsonieră, Traian – 500 EUR

- 2 camere, Primăverii – 1.200 EUR

- 3 camere, Aviatorilor – 2.100 EUR

- 4 camere, Magheru – 2.500 EUR

- Vilă, Popești Leordeni – 8.000 EUR

Pe Anunțul.ro găsiți statistici privind evoluția prețurilor imobiliare începând din 1990

Locuri de muncă

Cele mai vizualizate oferte:

1. Personal curățenie club sportiv

2. Ospătari, bucătari, personal curățenie restaurant

3. Șofer categoria B – 3000 RON

Cele mai mari salarii:

1. Dealer casino – 5.000-10.000 EUR

2. Șoferi Bolt – 3.000 EUR

3. Inginer instalații, Germania – 3.000 EUR

Top salarii medii martie 2022 (comparativ cu martie 2020)

1. IT/Programatori – 5.833 RON (2.567)

2. Evenimente/divertisment – 5.216 RON (3.828)

3. Construcții – 4.173 RON (3.749)

Pe Anunțul.ro îți poți trimite CV-ul direct angajatorului

Evoluția celor mai căutate job-uri după cuvinte cheie (comparație cu martie 2020)

1. Șofer – 10.787 căutări (18.371) -41%

2. Femeie de serviciu/menajeră – 8.532 căutări (3.707) +130%

3. Bucătar – 4.145 căutări (2.638) +57%

4. Paznici – 2.833 căutări (222) +1198%

Top 5 domenii cu cele mai multe anunțuri de angajare (martie 2022 comparativ cu martie 2020)

Anunțul lunii

Drumul Taberei, bd. Timisoara nr. 48,

Cititi anuntul: de vanzare garsoniera 21 mp plus 2 mp, spatii de depozitare pe palierul blocului, langa City Hotel. Acte la zi, parter/4, proprietar, stradal, dus si wc in interiorul garsonierei. Caldura, apa calda non stop Radet, intretinere mica, aer cond, geam cu vedere catre bulevard, izolata, interior, exterior, aragaz, cuptor electric. Nu are gaze. Bloc curat camere video. Nu fac vizionari pt. negocieri pret fix, taxa vizionare 10 lei (zece lei) bilet transport. Nu sunati inutil daca nu aveti toti banii cash, fara banci.

