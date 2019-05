​VIDEO FOTO Cum arată cele mai luxoase trenuri de noapte din Europa - Despre întârzieri, speranțe și confort

Primele trenuri de noapte au circulat în 1873 între Londra și Scoția, la fina de secol XIX, dar și acum 12 decenii și cu opt decenii în urmă , companiile feroviare concurând cu ferocitate pentru a scoate timpi cât mai reduși pe cei 600 de km. Trenurile rulau cu o medie de 70 km/h și acum, 120 de ani, iar compartimentele luxoase aveau finisaje din lemn de nuc, marmură și chiar aur. Erau vremurile de glorie ale trenurilor de noapte.









Sarco, compania care a preluat de la stat în 2015 ruta de noapte Londra - Edinburgh, a introdus de la final de aprilie primele vagoane noi, după 40 de ani de utilizare a flotei care a început să fie scoasă din uz. La proiect a contribuit și o subvenție de 60 milioane de lire venită de la autoritățile din Scoția.





Foto: Caledonian Sleeper







Ei bine, după investiții de 150 milioane lire sterline, între Londra și Edinburgh au început să circule primele dintre cele 75 de vagoane noi și luxoase care au și adevărate camere de hotel cu pat matrimonial, duș în compartiment și cu posibilitatea de a-ți cumpăra biletul cu un an în avans. În vagoane există WiFi și ușile compartimentelor se deschid cu cartele stil hotel.





Foto: Caledonian Sleeper





Interesant este că în primele zile au fost întârzieri mari, de două ori trenurile de noapte plecând cu trei ore întârziere, nu din cauza companiei care le operează, ci din cauza unor probleme mari la sistemele de semnalizare ale liniilor ferate.

Foto: Caledonian Sleeper





Cei de la Caledonian Sleeper promit că vagoanele se cuplează și se deculează mult mai fin și cu mult mai puțin zgomot, pentru ca pasagerii să nu mai fie treziți de diferite manevre din timpul nopții.





Foto: Caledonian Sleeper





Biletele pornesc de la 45 de lire pentru cele mai puțin confortabile locuri, un bilet într-un compartiment standard cu două locuri este 140 de lire, iar un compartiment luxos costă 400 de lire. Vagoanele au fost construite de spaiolii de la CAF.

Noile vagoane au început să fie testate în septembrie, cu viteze maxime de 175 km/h.









De la Londra la Edinburgh sunt 632 km (via York și Newcastle), iar cele mai rapide trenuri fac sub 4 ore și jumătate. De la Londra la York sunt 303 km și trenurile fac sub două ore. Trenurile de noapte fac 7 ore și jumătate între Londra și Edinburgh și pasagerii pot să-și ocupe camerele cu aproape două ore înainte de plecarea trenurilor și pot sta încă 35 de minute după sosirea la Edinburgh,

Peste 60% dinre pasageri sunt clienți business, dar există și o categorie de pasageri care aleg trenul în locul unei nopți de hotel în plus și a unui zbor cu avionul dimineața devreme.









După deschiderea Eurotunnel, acum 25 de ani, se vorbea despre un tren direct Glasgow - Paris, dar dezvoltarea fantastică a zborurilor low-cost a făcut nefezabil un astfel de proiect. În plus, numărul trenurilor de noapte în Europa de Vest a scăzut puternic în ultmele două decenii, iar trenurile de zi sunt mult mai rapide și pasagerii nu mai sunt dispuși să facă drumuri lungi cu trenul într-o lume în care avioanele oferă tot mai multe variante.

Între Glasgow și Edinburgh, cele mai mari două orașe din Scoția, sunt 92 km și cele mai rapide trenuri fac o oră și cinci minute.