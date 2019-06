Uzbekistanul a comandat noi trenuri de mare viteză

Tren de viteza in Uzbekistan

Țara are peste 4.000 km de cale ferată, dar autoritarul Karimov a avut acum un deceniu o idee ambițioasă; să lanseze trenuri de mare viteză între cele mai mari orașe ale țării. Până atunci, în rețeaua feroviară uzbecă vitezele medii erau de 50-60 km/h și rar trenurile atingeau 100 km/h. Totul avea să se schimbe.În toamna lui 2011 s-a deschis prima linie de mare viteză, iar a doua a urmat în 2016. La început au fost cumpărate două trenuri Talgo, cu 38 milioane euro. Prima a fost linia ce lega capitala de Samarkand, orașul unde se află mornântul lui Timur Lenk (Tamerlan), iar a doua lega Samarkandul de Buhara, orașul celebru pentru monumentele islamice.În 2015 uzbecii au comandat alte două trenuri de câte 11 vagoane, iar acum se adaugă alte două trenuri care vor face ca garniturile care pleacă din capitala Tașkent către orașe precum Samarkand și Buhara să fie mai lungi.De la Tașkent la Samarkand sunt 356 km, iar trenurile de mare viteză fac două ore și opt minute, față de trei ore și jumătate cât dura călătoria înainte de aducerea trenurilor Talgo. Biletele costă aproximativ 20 de euro la clasa VIP.Între Tașkent și Buhara, via Samarkand, sunt 605 km, iar trenurile de mare viteză fac 3 ore și 49 de minute. Un bilet costă aproximativ 30 de euro.Tașkent - Samarkand 356 km - două ore și 8 minuteSamarkand - Qarshi 157 km o oră și 4 minuteKarshi - Kitab 122 km 55 de minuteSamarkand - Navoi 156 km 53 de minuteNavoi - Buhara 93 km 36 de minuteTrenurile ajută și turismul, țara fiind vizitată de 4 milioane de oameni/an care vin în orașele Samarkand, Buhara și Khiva pentru a vizita moscheile, bazarurile și alte obiective istorice. Într-o zonă unde trenurile merg cu 50-60 km/h în medie, garniturile Talgo ce rulează cu 150 km/h reprezintă o minune,Un element important este că, datorită reliefului ce nu a pus mari dificultăți, costurile cu modernizarea liniei nu au fost atât de mari. De exemplu, pentru cei 253 km dintre Samarkand și Buhara costurile au fost de 400 milioane dolari. Trenurile rulează pe aceleași linii pe care merg și trenurile convenționale, mult mai lente, iar acest lucru a ținut costurile la un nivel scăzut. În plus, vitezele maxime sunt atinse pe porțiuni scurte, dar trenurile Talgo merg în majoritatea timpului cu viteze între 160 și 180 km/h.