Liniile ferate bune din Europa Centrală permit călătoria cu peste 100 km/h de la Praga. până la granița dintre Polonia și Belarus

În prezent, cea mai rapidă călătorie durează 11 ore și 20 de minute între Praga și Terespol, cu două schimbări. De la Varșovia la Terespol sunt 210 km, iar Terespol este la doar 7 km de Brest, al doilea oraș ca mărime din Belarus. De la Praga la Ostrava sunt 350 km, până la Katowice sunt alți 100 km, iar de la Katowice la Varșovia sunt 300 km.Cea mai rapidă porțiune este Varșovia - Katowice, unde unele trenuri pot face și sub două ore și jumătate.Leo Express este compania cehă care vrea ca din decembrie să opereze patru trenuri pe zi pe ruta Praga - Ostrava - Katowice - Varșovia - Terespol, iar cei 964 km vor fi parcurși în 9 ore și 20 de minute.Compania a lansat în iunie 2018 trenuri directe între Praga și Cracovia, trenuri care operează doar în week-end, însă fiindcă au succes, vor rula și în timpul săptămânii. Compania are o flotă de trenurile electrice Stadler Flirt.Terespol este un orășel de 8.000 de locuitori, însă rolul său este important pe harta feroviară a Europei, fiindcă este la granița estică a UE, iar la est în Belarus liniile au ecartamant larg, rusesc.Terespol - Brest este un punct important pentru trenurile ce transportă marfă din China, către Europa, iar polonezii au un program extins de investiții pentru eliminarea restricțiilor de viteză în regiune, dar și pentru a permite unor trenuri mai lungi și mai grele să traverseze frontiera.Terespol este pe una dintre cele mai importante axe feroviare europene, ce leagă Berlinul de Moscova - via Varșovia și Minsk.În plus, se află în construcție un oraș în zona rurală de lângă Terespol și granița bielorusă, oraș ce ar putea găzdui chiar și 30.000 de oameni, dacă totul va merge bine.Cele două țări vor să deschidă mai multe puncte de frontieră pe unde trenurile să treacă și sunt și planuri de construcție a unui nou pod peste râul Bug.Surse: Railway Gazette, Forbes, Deutsche Bahn Timetable