Șinele de cale ferată au început să fie montate pe cel mai controversat pod al Europei

Trenurile vor începe oficial să circule din decembrie pe pod și primele rute vor fi Sevastopol - St. Petersburg și Simferopol - Moscova. Lucrările sunt realizate de companiile oligarhului Arkady Rotenberg, apropiat de Putin.Relatând subiectul, presa ucraineană vorbește despre ”forțele ruse de ocupație” și despre podul ”ilegal” construit, în timp ce rușii descriu totul în termeni laudativi și spun că podul va ajuta la dezvoltarea regiunii.După anexare s-au rupt legăturile feroviare dintre Crimeea și Ucraina care era mai ales vara deservită de multe trenuri care veneau din Rusia și traversau Ucraina pe mai bine de 500 km. De la Moscova la Sevastopol erau 1.500 km pe vechea rută (via Kursk - Harkov - Zaporojie).De exemplu, trenurile făceau 17 ore între Kiev și Sevastopol, 12 ore între Simferopol și Donețk și o zi între Moscova și Simferopol. Prin noua rută trenurile vor tranzita Rusia și, după ce vor ieși de pe pod vor ajunge la stațiunea Anapa (de unde cel mai rapid tren face 23 de ore până la Moscova, via Rostov).Financial Times și Bloomberg au scris recent că noul pod de peste strâmtoarea Kerci a afectat grav industria maritimă în porturile ucrainene Mariupol și Berdyansk de la Marea Azov. Rușii rețin navele care se îndreaptă spre aceste porturi și controalele durează zile, astfel că tot mai puține companii sunt dispuse să riște și activitatea a scăzut la jumătate. Estimările sunt că pierderile porturilor și regiunii sunt de 400 milioane dolari din cauza blocadei ruse.UE a aplicat sancțiuni companiilor care au construit podul despre care se spune că limitează și mai mult suveranitatea Ucrainei.Reamintim că în 2014 Rusia a anexat Crimeea, încălcând grav suveranitatea Ucrainei garantată prin diverse tratate și înțelegeri. Putin a prezentat anexarea ca un ”triumf al dreptății istoriei”, spunând că o serie de argumente istorice și culturală au stat la baza deciziei de a îngloba Crimeea în Federația Rusă.Surse: UNIAN, Financial Times, Bloomberg, RT