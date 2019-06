China restructurează și redenumește uriașa companie națională de căi ferate

China State Railway Group (CR) devine China Railway Corporation (CRC) și spune că își va schimba modul de funcționare pentru a fi în ton cu regulile economiei de piață. Compania are un capital social de 245 miliarde dolari.Compania spune că va urma o reformă a căilor ferate, iar China este țara care a construit în 11 ani aproximativ 30.000 km de cale ferată de mare viteză, mai mult decât are restul lumii la un loc. Compania este în forma actuală din 2013.Marea problemă este că gigantul feroviar are datorii de aproximativ 36 miliarde euro, cu 7 miliarde mai mult decât acum un an. Dacă modul de operare al companiei se va apropia mai mult de companiile din economiile de piață, este posibil ca presiunea legată de datorii să scadă.