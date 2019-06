Care este situația pe șantierele feroviare de două miliarde euro din vestul țării

Lucrările pe variantele noi de traseu au început pe întreg sectorul abia la finalul lunii mai 2018, când au fost emise autorizațiile de construire, la aproximativ un an de la semnarea contractelor.Pe această linie trenurile de călători circulau la data întocmirii proiectului cu o viteză medie tehnica de 78 km/h, iar viteza maximă admisă era de 100 km/h pentru trenurile de călători și 60 km/h pentru trenurile de marfă.Implementarea proiectului va permite circulația cu viteza de 160 km/h pe o lungime de cca. 89% din lungimea secțiunii. Pe 6% din lungime se va circula cu viteza de 120 km/h, iar pe 5% din lungime se va circula cu viteza de 100 km/h.Valoarea totală a proiectului pentru reabilitarea celor 141 km este de 9.52 miliarde lei și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% din valoarea totală eligibilă aprobată va fi asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de finanțare va fi asigurată de la bugetul de stat.Ce spune Pro InfrastructuraSegmentul Km 614-Simeria are 4 loturi, valoarea contractelor fiind în jur de 2 miliarde de euro. Sunt aproape 60 de km de traseu nou, 9 poduri noi peste Mureș, 3 tuneluri, stații moderne și multe soluții tehnice care vor permite trenurilor să circule cu maxim 160 de km/oră între Simeria și Arad.Primul sector (Km 614-Bârzava) are 42 de km și este construit de Asocierea Astaldi-FCC-Salcef-Thales. Față de vizita din toamna lui 2018, avansul este semnificativ. Stadiul fizic este 21%. Se lucrează puternic la terasamente atât pe cei 14 km de aliniament nou, cât și la cele două poduri mari peste Mureș (se armează pilonii și se asamblează structurile metalice ale podurilor). Pe traseul existent se muncește la zidurile de sprijin, terasamente și gări/peroane.Următorul (Bârzava-Ilteu) are 36 km și este executat de aceeași asociere, având un progres fizic de 26%. Se muncește intens în zona gării Bârzava unde la finalul lunii iunie se va circula pe linie nouă. Sunt două poduri peste Mureș (se lucrează la pilonii de susținere) și un tunel (600 metri) care va începe în cel mai scurt timp, după defrișarea arborilor. Avem și o secțiune blocată de un important sit arheologic.Al treilea segment (Ilteu-Gurasada) are 22 km și este executat de Asocierea Aktor-Alstom-Arcada, iar avansul general este în jur de 6%. Sunt 16 km de traseu nou, două poduri noi peste Mureș (la care se lucrează la fundații), două tuneluri și o polată (se încep în curând după rezolvarea acelorași blocaje cu defrișările). Cei de la Arcada sunt bine mobilizați pe sectorul lor, în timp ce Aktor trebuie să mai tureze motoarele.Ultimul lot (Gurasada-Simeria) are 41 km și este realizat de Asocierea FCC-Astaldi-Contratas y Ventas. Stadiul în teren: 13%. Se progresează bine la două din cele trei poduri peste Mureș pe partea de fundații, dar și la linia dintre Mintia și Deva care se va deschide circulației la finalul acestei luni. În august se va redeschide traficul spre Hunedoara printr-o trecere la nivel cu DN7.