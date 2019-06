Călătoria cu trenul între Timișoara și Mangalia durează peste 30 de ore din cauza inundațiilor și a unui mare ocol

Terasament spalat in zona Prunisor

Echipele feroviare de intervenţie sunt la faţa locului şi acţionează pe intervalul Igiroasa - Prunişor, unde terasamentul a fost spălat de viitură.





Foto CFR Infrastructură







În acest context mai multe trenuri nu au putut să-și continue parcursul pe ruta Timișoara - București și pasagerii au fost transbordați cu microbuzul. Un tren sezonier IR 1992 Timișoara - Mangalia, ocolește zonele cu probleme și va avea un parcurs extrem de lung.

CFR a anunțat că traficul feroviar pe raza Regionalei CF Craiova se desfăşoară cu transbordare auto pe segmentul de cale ferată Dr. Tr. Severin - Strehaia, după ce linia de cale ferată a fost acoperită de ape în zona macazelor la intrarea în staţiile Balota şi Prunişor, dar şi pe intervalul de staţii Prunişor - Igiroasa, informează luni CFR SA."Această măsură a fost luată pentru asigurarea continuităţii circulaţiei trenurilor, după ce linia de cale ferată a fost acoperită de ape în zona macazelor la intrare în staţiile Balota şi Prunişor, dar şi pe intervalul de staţii Prunişor - Igiroasa", preciza CFR SA.Trenul sezonier IR 1992 parcurgea în mod normal în 15 ore cei 793 km dintre Timișoara și Mangalia. Noaptea trecută, trenul care a plecat duminică la 17.49 din Timișoara s-a oprit cinci ore mai târziu la Drobeta Turnu Severin. Apoi s-a luat decizia ca trenul să pornească sub un alt număr 12197 și pe un traseu care să ocolească zona grav inundată.Trenul a plecat la 3.40 din Drobeta Turnu Severin și a mers 152 km înapoi, spre Lugoj, pentru a face ocolire via Ilia - Deva - Simeria. Trenul a ajuns în opt ore la Simeria (la 267 km de Drobeta Turnu Severin și ar trebui să ajungă la Mangalia marți dimineață la 1.27 (via Petroșani. Târgu Jiu - Craiova - București). Practic cei care au avut ghinionul să fie în acest tren vor ajunge să parcurgă peste 1.100 km între Timișoara și Mangalia.Între Craiova și Drobeta T S sunt în mod normal 114 km, dar ocolul făcut de trenul 12197 este de 505 km (așadar 390 km în plus).Și trenurile operatorului privat Astra au avut de suferit, iată ce spune compania.Stimați călători, ca urmare a ploilor abundente, în noaptea de 23/24.06.2019 s-a produs deteriorarea infrastructurii feroviare în zona Balota-Strehaia. Aceasta a condus la imposibilitatea circulației trenurilor pe această zonă. Trenurile ATC care circulă pe relația Arad - Timișoara Nord - Craiova - București Nord - Constanța și retur (IR 15593 și IR 15594) vor circula astfel: Arad - Drobeta Tr. Severin cu trenul, transbordare auto pe distanța Tr. Severin - Tâmna, apoi în continuare cu trenul de la Tâmna spre București / Constanța. La fel se va desfășura circulația și pe ruta de întoarcere pe această secțiune de linie.Din estimările specialiștilor companiei de infrastructură, această situație va dura 2-3 zile.