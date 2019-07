Olandezii spun că ar fi viabilă relansarea unor trenuri de noapte care să lege Amsterdam de orașe precum Viena și Milano

Institutul Olandez pentru politici de mobilitate spune că ar avea potențial trenuri de noapte care să lege Amsterdam de orașe precum Viena, Munchen, Zurich, Praga, Torino și Milano, estimările fiind că ar putea călători cu ele anual 700.000 - un milion de pasageri.Tot mai multe voci vorbesc în Olanda despre impulsionarea publicului pentru a călători cu trenul și despre nevoia de a reduce și mai mult timpii de parcurs, pentru ca trenurile să devină și mai atractive.Cifrele nu arată rău: de exemplu numărul de călători a crescut cu 18% n primul semestru al acestui an pe trenurile Amsterdam - Berlin. În plus, OBB din Austria și operatorul de stat olandez NS discută pentru a prelungi până în Olanda trenul Nightjet Innsbruck/Viena – Dusseldorf.Olanda are trenuri rapide și eficiente. De exemplu, de la Amsterdam la Rotterdam via Schiphol Airport, trenurile fac 41 de minute pe 70 km. De la Maastricht la Amsterdam călătoria durează 2 ore și 21 minute (212 k, 6 opriri).Sursa: Rail Journal