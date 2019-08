China va începe la final de an producția de serie a trenurilor capabile să atingă 400 km/h

Din septembrie 2017 trenurile de pe ruta Beijing-Shanghai rulează cu 350 km/h, la șase ani după ce viteza a fost redusă la 300 km/h după două accidente grave soldate cu zeci de morți. O anchetă extinsă a scos la iveală multe nereguli tehnice și corupție larg răspândită.În acești ani s-au făcut teste intense, iar concluzia este că 350 km/h poate fi considerată o viteza sigură. De doi ani sunt planuri clare de a duce viteza la 400 km/h, dar trebuie făcute modificări la linii.Planul este ca aceste trenuri să fie lansate înainte de 2022, an în care Beijing-ul va găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă, iar unul dintre primele trasee va fi între Beijing și Zhangjiakou (provincia Hebei).China a lansat în 2008 prima linie de mare viteză, între Beijing și Tianjin, iar de atunci nu s-a mai oprit cu inaugurările. China are în total 131.000 km de cale ferată, dintre care 29.000 km sunt de mare viteză (ceea ce înseamnă 60% din totalul rețelei mondiale de trenuri de mare viteză). Alți 7.000 km sunt în construcție în China.Între Beijing și Shanghai sunt 1.300 km, iar trenurile fac sub patru ore și jumătate. Între Lanzhou și Urumqi sunt 1.700 km, iar trenurile fac 11 ore. Trenurile sunt utile și pe distanțe scurte: de exemplu între Shanghai și Suzhou sunt 85 km si cel mai rapid tren face 22 minute.Chinezii spun că prețurile biletelor sunt, în medie, de patru ori mai mici decât în țările din Vest.