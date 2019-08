Grevă spontană la depourile de reparaţii locomotive. 1.600 de angajați au întrerupt lucrul

Potrivit lui Iulian Borş, lider de sindicat SCLR Iaşi, greva spontană are loc la Iaşi, Suceava, Galaţi, Timişoara, Bucureşti, Ploieşti, Bacău, Braşov şi Arad.Declanşarea conflictului de muncă este cauzată de faptul că la 1 august a expirat Contractul Colectiv de Muncă, iar reprezentanţii sindicali refuză să semneze noul document din cauză că angajaților nu le-au fost şi mărite salariile.Liderul de sindicat de la Iaşi susţine că la celelate structuri din calea ferată au fost majorate salariile cu 15 procente, dar cei din depouri nu beneficiază de această prevedere.„Colegii mei, salariaţii SCLR Braşov, toţi colegii sunt în grevă spontană. De la 1 august noi nu mai avem Conctract Colectiv de Muncă semnat, noi negociem, participăm, suntem reprezentativi sindical şi negociem CCM-ul, nu semnăm acest contract pentru faptul că la celelalte structuri de cale ferată s-a acordat o majorare salarială de 15%, iar noi avem text prevăzut în contract, este un articol care spune că orice majorare salarială sau chestiune mai favorabilă acordată la CFR Călători se aplică şi la noi, pentru că suntem în cadrul aceleiaşi companii, noi le reparăm lor locomotivele şi menţinem parcul de locomotive din România activ. Este firesc ca prin faptul că se creează această discriminare să reacţionăm în felul ăsta", a declarat Iulian Borş, lider de sindicat SCLR Iaşi.Potrivit acestuia, conflictul este declanşat legal, a fost înregistrat la ITM Braşov.„S-a ajuns la o situaţie de doi salariaţi pe locomotivă, care întreţin parcul de locomotive din România, pentru că de-a lungul timpului s-au făcut reduceri bugetare şi ei nu au ştiut decât să reducă din personal, neavând altă variantă, iar acum s-a ajuns la o mână de oameni să întreţină un parc de locomotive şi nici pe ăştia nu îi plăteşte după cum se vede", a explicat Iulian Borş.Cât despre impactul grevei, Iulian Borş suştine că potrivit legislaţiei în vigoare CFR Călători nu poate depăşi un termen de 24 de ore la o locomotivă căreia trebuie să i se asigure o intervenţie de tip revizie.„Ei pot întoarce locomotiva din depou şi o pot redirecţiona către tren, dar cu anumite riscuri, pentru că locomotiva aia poate avea anumite chestiuni ce implică o intervenţie. Practic, îşi asumă un risc, dar mai mult de 24 de ore nu ar putea să asigure riscul respectiv pentru că s-ar putea întâmpla şi o catastrofă. Nu cred că şi-ar asuma un asemenea risc", a explicat liderul de sindicat.Angajaţii SCLR susţin că încearcă să găsească o rezolvare.„Pe noi nu ne avantajează cu nimic faptul că stăm şi nu lucrăm, pentru că tot ceea ce rămâne nelucrat acum tot pe capul nostru stă", a declarat Iulian Borş.Referitor la protestul spontan al angajaților SCRL Brașov SA, CFR Călători a precizat, miercuri, într-un comunicat de presă, că firma este un furnizor de servicii pe bază contractuală, este în procedură de insolvență, iar negocierea contractului colectiv de muncă se face exclusiv între conducerea societății și sindicaliști.„Societatea Comercială de Reparații Locomotive C.F.R. - S.C.R.L. Brașov SA este filială a CFR Călători SA, fiind la ora actuală în procedură de insolvență care intră sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Pentru CFR Călători SA, S.C.R.L. Brașov SA este un furnizor de servicii care pe bază contractuală asigură și realizează mentenanța curentă, reparații planificate și accidentale ale materialului rulant motor al CFR Călători. (...) Adunarea Generală a Acționarilor își suspendă activitatea după numirea administratorului special la S.C.R.L. Brașov SA. Totodată, (...) administratorul special administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al S.C.R.L. Brașov SA este atributul exclusiv al conducerii acestei societăţi, fiind de fapt singurul factor decident care împreună cu organizaţiile sindicale pot încheia un nou CCM, CFR Călători SA neavând competențe în negocierea CCM al S.C.R.L. Brașov SA”, se arată în comunicat.