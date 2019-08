VIDEO În India a fost testată o locomotivă electrică ce poate atinge 180 km/h, cea mai rapidă produsă vreodată în uriașa țară asiatică

Locomotiva electrică modificată atingea 140 km/h în versiunea de serie, dar în varianta schimbată a atins 180 km/h. Locomotiva a fost produsă într-o fabrică din regiunea West Bengal (mai exact la Chittaranjan Locomotive Works).









Testele au fost efectuate sub egida unui program numit 'Make in India' care promovează industria locală.

Din februarie 2019 cel mai rapid tren din India este Vande Bharat Express care leagă capitala New Delhi de orașul sfânt al hinduismului, Varanasi. Trenul electric produs în India parcurge cei 750 km în opt ore, cu o medie de aproximativ 95 km/h și o viteză maximă de 130 km/h. Trenul ar putea atinge 180 km/h dacă infrastructura ar permite, iar la teste a atins aceste viteze, dar pe distanță mică.Trenurile convenționale fac 12-14 ore între cele două orașe.India are 115.000 km de cale ferată și zilnic se fac 22 de milioane de călătorii. Anual mor peste 20.000 de oameni pe calea ferată.Sursa: Times of India