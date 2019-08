Un parlamentar german a fost aspru criticat după ce a propus eliminarea clasei 1 din trenuri

Declarațiile au fost făcute de Bernd Riexinger, co-președinte al partidului de stânga ”Die Linke”. El spune că în special la trenurile regionale ar trebui să se renunțe la clasa 1 fiindcă acolo sunt multe locuri goale, în timp ce la clasa a 2-a este aglomerație.El a mai spus că toate tipurile de vagoane ar trebui să fie pentru toată lumea și eliminarea vagoanelor de clasa 1 ar crea rapid capacitate suplimentară mare.Ideea a fost criticată de mulți. De exemplu. șeful asociației pentru drepturile pasagerilor a spus că răspunsul la supra-aglomerare constă în punerea mai multor vagoane, în timp ce asociația de transport pentru regiunea Berlin-Brandenburg spune că este cerere pentru locuri la Clasa 1, iar când un tren are prea puține. vin imediat plângeri.Alții spun că este normal să aibă parte de servicii mai bune cei dispuși să plătească mai mult și că ar fi total greșit să se scoată un serviciu pentru care există cerere. În funcție de cum sunt gândite tarfiele în diversele țări europene un bilet de clasa 1 poate costa chiar și cu peste 100% mai mult decât unul de clasa a 2-a, dar sunt și cazuri în care diferența poate fi și de sub 30%.Luna trecută a venit o altă propunere care a atras multe critici. O activistă de mediu a propus eliminarea zborurilor interne în Germania pentru ca oameni să călătorească mai mult cu trenul.Reputația Germaniei pentru punctualitate are de suferit după ce anul trecut un sfert dintre trenuri au avut întârzieri și compensațiile acordate pasagerilor au crescut și ele. Mulți spun că este nevoie de o reformă dură în sectorul feroviar german în care se fac două miliarde de călătorii anual, de peste 30 de ori mai multe ca la noi. Criticii spun că statul german investește în infrastructură mult prea puțin față de alte state și cei mai pesimiști spun că sectorul feroviar german este ”praf și pulbere”