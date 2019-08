Val de critici în Marea Britanie, după ce s-a anunțat o nouă scumpire a biletelor de tren. Mulți pasageri vor căuta alte soluții, după ce întârzierile au atins maximul ultimilor 13 ani

La început de 2019 biletele de tren se vor scumpi cu 2,8% în Regatul Unit, iar calcule făcute de confederația sindicală Trade Union Congress (TUC) arată că în 10 ani biletele de tren s-au scumpit cu 46%, iar salariile au crescut în medie cu 23%.Sindicatele avertizează că va scădea numărul de călătorii cu trenul fiindcă oamenii vor căuta alte soluții pentru că nu vor să plătească tot mai mult pe servicii care lasă de dorit.Marea Britanie are cele mai mari prețuri din Europa la capitolul bilete cumpărate chiar înainte de călătorie. De exemplu, o analiză Vouchercloud arată că pentru trasee de 80-90 km, Marea Britanie are cele mai scumpe bilete (0,55 lire/milă), în timp ce în Norvegia prețul mediu era de 0,46 lire/milă, iar în Austria, 0,34 lire/milă. În România media era în jurul a 0,11 lire/milă, iar cele mai mici prețuri din Europa sunt în Ucraina (2) și Belarus (0,01 lire/milă).De exemplu, de la Londra la Oxford sunt 83 km și dacă îți iei biletul chiar înainte de călătorie îl găsești la prețuri între 31 și 39 euro, dar dacă îl iei cu o lună înainte îl poți gădi între 6 și 9 euro. De la Londra la Sheffield sunt 256 km și biletul costă între 91 și 116 euro dacă îl cumperi în ziua călătoriei. Cu o lună înainte îl găsești la 21 euro.Datele din Regatul Unit arată că numărul de călătorii efectuate cu abonamente sezoniere a scăzut de la 712 milioane acum trei ani, la 652 milioane anul trecut.Sunt și voci care spun că trebuie regândit întreg modelul de funcționare a sistemului care prevede că infrastructura este operată de stat, iar trenurile, de companii private care primesc subvenții pe unele rute.Datele TUC arată că operatorii feroviari privați au plătit în 2018 dividende de 200 milioane lire acționarilor și au primit subvenții de 3,8 miliarde lire de la stat. Cei de la TUC cer ca statul să preia activitatea firmelor private.Surse: The Guardian, BBC