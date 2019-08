S-a lansat licitația pentru reconstrucția podului de la Grădiștea. Trenurile nu mai circulă de 14 ani pe cel mai scurt drum dintre București și Giurgiu

Descriere succintă:





Durata contractului este 82 luni din care: 4 luni proiectare, 18 luni execuție lucrări si 60 luni perioada de garanție. Orice operator ec. interesat are dreptul de a solicita clarif./ infor.supl.în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarif./inf.suplimentare in legatura cu doc.de atribuire in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la sol. de clarif. transmise dupa data limita stabilita. Orice solicitare de clarif. trebuie transmisă în SEAP(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).





Podul de la Grădiștea s-a prăbușit în 2005 din cauza viiturilor, iar lucrările de reconstruire a acestuia au fost amânate mai bine de un deceniu, fiindcă nu s-au alocat fonduri și proiectul nu a fost considerat unul important. Podul se află între stațiile Vidra și Grădiștea, la aproximativ 30 km de București.Lipsa acestui pod lungește semnificativ distanța pe calea ferată dintre București și Giurgiu, trenurile fiind obligate să ocolească pe la Videle. În loc de 74 km, drumul este de 118 km și există două trenuri directe pe zi, care fac două, respectiv trei ore.O dovadă că este vorba de neputință ține și de faptul că ÎNCĂ din 2007 s-a propus și aprobat întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea variantei de proiectare și execuție a unui pod de cale ferată. În 2008 s-au aprobat pentru prima oară prin Hotărâre de Guvern indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, dar în următorii trei ani nu au fost alocate fonduri de la buget. S-a realizat în 2007-08 și un studiu de fezabilitate care a fost revizuit în 2011.Lângă ruina podului feroviar se află ruina altui pod care se afla în construcție în 1989, un pod gândit să fie mult mai înalt pentru ca pe sub el să poată trece vapoare și barje pentru canalul navigabil neterminat București - Dunăre. De precizat că acest pod mai nou de la Grădiștea, de la km 23+607 nu este echipat cu linie de cale ferată, nu este racordat la rețeaua feroviară, iar racordările de la capătul podului cu terasamentele nu sunt executate. Construcția acestui pod a început în 1986 și s-a oprit la Revoluție.Presa a scris și atunci, imediat după inundațiile din 2005, că la prăbușirea podului feroviar ar fi contribuit și faptul că s-au făcut intens excavații în albia râului, pentru materiale de construcții. Localnicii s-au plâns și în anii dinaintea căderii podului că au fost alunecări de teren și că pânză freatică s-a ridicat mult.Ce conțin documentele din SEAPLucrările aferente obiectivului de investiție constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Lucrările sunt situate între Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), între km 18+180 (capătul Y al stației Vidra) și km 30+200 (capătul Y al stației Comana). Valoarea totala estimata este 400.068.617,53 lei fără TVA,compusa din:SERVICII DE PROIECTARE: 11.224.880,20 Lei, fără TVA in care sunt incluse activitati privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor la faza de Proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborare proiect tehnic si detalii de execuție si asistență tehnică din partea proiectantului.EXECUTIA LUCRARILOR:388.843.737,33 lei fara TVA în care sunt incluse si activitatile: organizare de santier si cheltuieli conexe organizarii de santier, amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților, pentru studii de teren, cheltuieli pentru realizarea investiției. Pentru Cheltuieli cu Publicitatea, s-a prevăzut suma estimată de 30.000 Lei, fără TVA.Val estimată pentru ex. lucrărilor nu include cheltuieli diverse şi neprevăzute.CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului de proiectare si executie lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare.Se estimeaza că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la publicarea anunţului de participare.Lucrările aferente obiectivului de investiție ”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comanaˮ, constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Lucrările sunt situate între Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), între km 18+180 (capătul Y al stației Vidra) și km 30+200 (capătul Y al stației Comana).  Pod km 23+607 (km proiectat 23+602, existent conform studiilor topo 23+577) peste râul Argeş, între Haltele Vidra şi Grădiștea și asigură supratraversarea căii ferate peste râul Argeș. În zona râului Argeş, traversarea va fi asigurată printr-o suprastructură de cale simplă, tip grindă cu zăbrele cu calea jos, cu deschiderile 70,00+145,00+70,00m, cuvă de balast. Pe malul stâng al Argeşului (direcţia Bucuresti) se vor executa viaducte de acces cu 8 deschideri de 30,00m. Pe malul drept al Argeşului (direcţia Giurgiu) se vor executa viaducte de acces cu 23 deschideri de 30,00m şi 3 deschideri de câte 33,00m.- Pod km 18+265 peste râul Sabar.Noul tablier va avea deschiderea de 45,00m. - Pod km 18+402 peste râul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45,00m. - Pod km 28+375 peste râul Neajlov. Noul tablier va avea deschiderea de 70,00m. Contractantul se angajează execute contractul prin competență și profesionalism, în conformitate cu cerinţele stabilite în cadrul legislativ şi de reglementare naţional şi european în vigoare. Totodată Contractantul va fi responsabil pentru identificarea și minimizarea riscurilor de implementare cât și de finalizare a contractului.