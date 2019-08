Olanda, la nivelul următor - În Mersul Trenurilor se va trece de la minute la secunde

Olanda are trenuri rapide și eficiente și are una dintre cele mai aglomerate rețele europene: 7.000 km de linii, 400 de stații și 34 de operatori de călători și marfă.De la Amsterdam la Rotterdam via Schiphol Airport, trenurile fac 41 de minute pe 70 km. De la Maastricht la Amsterdam călătoria durează 2 ore și 21 minute (212 km, 6 opriri). Trenurile sunt și extrem de dese, de exemplu între Amsterdam și Rotterdam sunt 100 pe zi/sens.Mersul Trenurilor va intra în vigoare în decembrie dar este pregătit cu câteva luni înainte pentru ca toți operatorii să știe exact cum să gestioneze materialul rulant și cum să repartizeze angajații. Gestionarul de infrastructură ProRail ține cont de dorințele operatorilor și anunță că, pentru o mai bună eficiență în rețea, anul acesta sistemul de planificare se schimbă de la minut, la mici blocuri de timp ce reprezintă o zecime de minut, adică 6 secunde.Schimbările sunt relatate de mai multe publicații, printre care și railway-news.com Aceste mici intervale de timp vor fi folosite pentru comunicarea dintre gestionarul de infrastructură și companiile care operează trenurile, însă cei de la ProRail spun că se vor face teste în viitor astfel încât și pe tabelele electronice să apară și secundele, alături de minut.Rețeaua olandeză devine tot mai aglomerată și pe unele relații numărul de trenuri va crește și cu peste 50% pe zi.În plus, olandezii au decis ca din decembrie 2020 cele mai lungi trenuri de marfă permise pe liniile olandeze să fie de 740 metri, față de maxim 650 metri în prezent și în 2018 au făcut teste cu aceste trenuri lungi.Olanda și-a propus să crească de la 42 milioane la cel puțin 54 milioane de tone (până în 2030) cantitatea de mărfuri transportate pe calea ferată.Cel mai mare operator de călători este Nederlandse Spoorwegen (NS), iar alte companii prezente sunt Arriva Netherlands, Keolis Nederland, NS International, DB Regio și NMBS/SNCB (Belgia).Printre operatorii de marfă se numără: DB Schenker, ERS Railways și Häfen und Güterverkehr Köln.