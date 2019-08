Gara dezbinării - Arestarea unui cetățean din Hong Kong scoate din nou la lumină controversata împărțire cu China a stației pentru trenurile de mare viteză

Simon Cheng a plecat cu trenul din Shenzen spre Hong Kong pe 8 august și s-a dovedit apoi că a fost arestat, fiindcă autoritățile chineze au admis miercuri că l-au reținut, dar nu au explicat de ce.CNN scrie că Cheng i-a trimis soției un SMS cu textul ”Roagă-te pentru mine” cu doar câteva minute înainte de a ajunge la controlul actelor de identitate făcut de chinezi în partea lor de gară. Se bănuiește că Cheng ar fi fost arestat în legătură cu protestele pro-democrație care i-au înfuriat pe chinezi.Partea cu un puternic simbolism ține de faptul că el a fost reținut în gara Hong Kong, în zona aflată sub jurisdicția autorităților chineze.În septembrie 2018 Hong Kong a intrat în uriașa rețea de trenuri de mare viteză a Chinei, fiind legat de Shenzen (40 km în 20 de minute). Evident că legătura va aduce beneficii economice, însă un aspect extrem de important ce ține de împărțirea gării a îngrijorat multă lume.În Hong Kong a fost construită o nouă gară, ultra-modernă, care însă este în centrul controversei, fiindcă o parte din această stație se află sub jurisdicția Chinei continentale și cei care încalcă legile în această zonă pot fi pedepsiți conform regulilor Chinei continentale, net mai dure decât cele din Hong Kong.Practic, o parte din gara deschisă în districtul West Kowloon din Hong Kong este teritoriu chinez, autoritățile explicând faptul că este mai rapid pentru pasageri să treacă de vamă și de controlul documentelor de identitate într-un singur loc. Altfel, trenurile ar fi fost nevoite să oprească pe parcurs la una sau la ambele localități ce delimitează China, respectiv Hong Kong (Lok Ma Chau și Lo Wu) și drumul ar fi durat mult mai mult.Însă statutul teritoriului Hong Kong în raport cu China este un subiect fantastic de sensibil.Mulți au văzut în această zonă chineză a gării o încălcare a suveranității Hong Kong-ului care a fost acum 22 de ani retrocedat statului chinez de către britanici. Însă este o regiune administrativă specială, gestionată sub formula ”o țară, două sisteme”. Hong Kong are propria constituție, propriul parlament, propria monedă, sistem judiciar inspirat de cel britanic și sistem democratic, diferență mare față de sistemul din China continentală.Înțelegerea dintre cele două părți a fost criticată și fiindcă în zona chineză a gării stau mulți oficiali din China continentală, aproximativ 1.000 după estimările presei. Simbolic este un fel de mini-ocupație.