Francezii vor să creeze o nouă companie de trenuri de mare viteză, combinând operațiunile Eurostar și Thalys

Eurostar a transportat anul trecut 11 milioane de pasageri și a avut afaceri de 1,15 miliarde euro. Thalys a transportat 7,5 milioane și a avut afaceri de 527 milioane euro.





Surse: AFP, Le Monde



Dacă fuziunea se va face, ea va dura între 18 și 24 de luni. Nu se știe unde va fi noul sediu: Eurostar are sediul la Londra, iar Thalys, la Bruxelles. Planul va fi analizat de board-ul de conducere al Eurostar și de Thalys.Societatea nou formată va fi controlată de SNCF care va dispune de peste 50% din acțiuni, de căile ferate belgiene SNCB și de consorțiul Patina.Eurostar este deținută în proporție de 55% de SNCF, 40% de consorțiul Patina Rail și 5% de SNCB (Belgia). Compania asigură legături dintre Londra și orașele Paris, Bruxelles și Amsterdam, prin tunelul de sub canalul Mânecii.Thalye este deținută în proporție de 60% de SNCF și 40% de SNCB și are trenuri de mare viteză în (între) Franța, Belgia, Olanda și Germania).