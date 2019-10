CFR Călători vrea să cumpere echipamente POS pentru plata biletelor. Licitația este de maxim 3,15 miloane lei. Unde vor fi puse automate de bilete

Se vrea și cumpărarea a 35 de automate de unde oamenii să-și cumpere singuri cu cardul biletele. Șapte dintre ele vor fi puse în Gara de Nord și câte două în Timișoara Nord, Cluj și Brașov.









Licitația se referă la servicii de plată cu card bancar a legitimațiilor de călătorie în trafic intern şi internațional prin echipamente POS în regim asistat (la ghișeele de vânzare) și regim neasistat (la automatele de bilete –xSellKiosk).

Pentru cele 320 de POS-uri în regim asistat sunt vizate peste 30 de gări, de la cele mari, până la stații mai mici, precum Siculeni, Luduș sau Nicolina. POS-urile vor ajunge și la agenții CFR din orașele mari.Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț. Componenta financiară are o pondere de 75%, iar termenul de disponibilitate are o pondere de 25%.Termenul de disponibilitate se referă la intervalul de timp (de la preluarea în format electronic a settlement-ului efectuat pentru fiecare echipament POS) în care se efectuează virarea sumelor tranzacționate, mai puțin comisionul aferent acestora, în contul /conturile comunicate de SNTFC CFR Călători.Algoritm de calcul: Ținând cont de faptul ca valoarea ofertată a timpului în care se efectuează virarea sumelor tranzacționate in conturile CFR Călători va fi aceeași atât pentru tranzacțiile prin POS-ul in regim asistat cât si pentru cele realizate prin POS-ul in regim neasistat, criteriul de alocare al punctajului maxim este valoarea cea mai mică pentru timpul maxim în care ofertantul se angajează să execute operațiile de virare efectivă a sumelor tranzacționate, mai puțin comisionul aferent acestora, în conturile entitatea contractantului. Punctajul maxim este de 25 puncte şi este oferit pentru intervalul de timp cel mai scurt în care se efectuează virarea sumelor tranzacționate, mai puțin comisionul aferent acestora, în contul /conturile comunicate de SNTFC CFR Călători.După stabilirea ofertei căreia i se va aloca punctajul maxim, la restul ofertelor (de la ceilalți ofertanți), punctele ce se alocă unei oferte „n” se calculează astfel: Pnt = [(Tmt / Tnt) x 25] puncte Unde: Pnt – punctaj (pentru criteriul timp) alocat unei oferte „n”, alta decât cea cu punctaj maxim Tmt – cea mai mică valoare a timpului in care se virează sumele tranzacționate (mai puțin comisionul aferent acestora) in conturile CFR Calatori, stabilită din cadrul ofertelor Tnt - valoarea ofertei „n” a timpului în care se virează sumele tranzacționate (mai puțin comisionul aferent acestora) in conturile CFR Calatori 25 puncte – punctajul maxim alocat pentru cea mai mica valoare (Vmt) a timpului in care se virează sumele tranzacționate (mai puțin comisionul aferent acestora) in conturile CFR Calatori. Punctajul Pnt ce se alocă celorlalți ofertanți (care nu au obținut punctajul maxim de la acest criteriu) se calculează în baza formulei specificate anterior, cu două zecimale, fără rotunjire in plus sau in minus. Pentru cerințele din caietul de sarcini privind timpul de virare a sumelor tranzacționate în conturi (maxim 24 de ore) nu se acorda punctaj.