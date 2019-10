HS2, blocaj și scandal - De ce Marea Britanie va rămâne încă mult timp de acum înainte cu doar 108 km de linii de mare viteză

Material susținut de Grampet Group

Promotorii proiectului au spus încă de la început că HS2 va crea locuri de muncă (22.000 în următorii cinci ani), va scurta timpul de călătorie, va fi o variantă ecologică, va ajuta la renașterea unor comunități cu probleme economice și va degreva actualele linii de cale ferată. Ei spun că mai multe firme își vor deschide filiale în nordul Angliei, dacă se va putea ajunge mai repede acolo, iar pe șosele vor circula mai puține TIR-uri și camioane, fiindcă o parte dintre mărfuri vor fi mutate pe trenurile care vor circula pe liniile convenționale ce vor fi mai libere datorită mutării unei părți din traficul de pasageri pe HS2.

Faza 1 - Londra - Birmingham ar fi trebuit să fie gata până în 2026, iar liniile ar fi trebuit să ajungă la Leeds și Manchester în 2032-2033





Randare London Euston







Evident că nu au cum să fie respectații termenii: În septembrie oficialii au anunțat că prima fază ar putea fi gata în 2031, iar a doua, în 2040 (dacă e să se mai facă).

Beneficiile promise de susținătorii HS2





Tabăra ce susține HS2 a fost criticată și pe motiv că ar fi exagerat voit avantajele liniilor de mare viteză și că a înaintat valori exagerate pentru numărul de pasageri ce ar putea călători cu aceste trenuri (s-au dat și cifre de 100 de milioane de călătorii efectuate pe an).

Managerii uriașului proiect sunt acuzați că tot găsesc scuze pentru costurile mereu în creștere, cea mai recentă fiind că nu au putut creiona linia atât de dreaptă pe cât au dorit. Vorbim însă de sute de kilometri, de multe tipuri de sol instabil și de faptul că terenul nu a fost analizat suficient și în unele zone s-au folosit hărți geologice de zeci de ani.





Randare gara Birmingham Curzon Street







Șefii proiectului sunt acuzați că au salarii uriașe, că știau faptul că totul va costa enorm și că au ascuns în mod voit asta față de public, dorind cu orice preț să obțină aprobarea întregului proiect. Ei sunt acuzați și că nu au înțeles cât de complicat este proiectul și nici cât de scumpe și complicate vor fi exproprierile și despăgubirile aferente lor.

Pentru linia Londra - Birmingham ar trebui construiți 50 de km de tuneluri, dar o privire mai atentă a arătat că acestea vor fi greu de construit din cauza solului moale, consecința fiind că va fi nevoie de consolidare suplimentară și totul va dura mai mult și va costa mai mult.





Foto: Eurostar







Managerii HS2 au fost acuzați că pentru o porțiune din traseu s-ar fi folosit de o hartă geologică de acum 90 de ani, însă cei acuzați au spus că acea hartă a fost doar punctul de pornire și de fapt s-ar fi bazat pe o hartă din 1990.

Cei mai radicali spun că proiectul HS2 trebuie oprit fiindcă deja sunt 10 ani în care publicul a fost mințit în mod constant și în care costurile estimate au crescut cu câteva zeci de miliarde.





În prezent optimismul a scăzut și se ia în considerare și renunțarea totală la HS2, chiar dacă deja s-au cheltuit multe miliarde de dolari, și o decizie în acest sens va fi comunicată până la final de 2019, după încă o evaluare. O altă soluție ar fi doar construirea fazei unu, Londra - Birmingham, dar ar costa mult și ar fi o uriașă problemă: ar rămâne fără tren de mare viteză exact orașele din nordul Angliei care și-au dorit o astfel de linie mai mult.HS2 a devenit un subiect și mai controversat din cauza crizei politice de după referendumul pentru Brexit. În condițiile în care tot mai multe prognoze arată că economia UK nu va merge prea bine după ieșirea din UE, tot mai mulți spun că ar fi o uriașă risipă de bani să se construiască linii de mare viteză cu multe zeci de miliarde de dolari. Contestatarii spun că rețeaua existentă are mare nevoie de reparații și este nevoie de mai multe trenuri noi. În plus, Regatul Unit are deja trenuri foarte rapide.Criticii au spus și că este pură nebunie să înaintezi astfel de cifre fanteziste când biletele de tren sunt foarte scumpe în Marea Britanie, unele studii plasând-o pe locul unu în Europa la capitolul preț mare. De exemplu, în funcție de oră, un bilet Londra - Birmingham luat chiar înainte de călătorie poate costa 30 de euro, dar și peste 100 de euro pe cei 185 km.De la sud la nord, Londra - Edinburgh, biletul poate costa și 190 de euro luat cu două zile înainte, iar la ofertă poate fi găsit și la 86 de euro, preț deloc mic însă. În aceste condiții, nu este de mirare că foarte mulți aleg avionul pe distanțe mai lungi.Mai multe rapoarte au arătat că sectorul feroviar britanic este într-o stare deloc grozavă și, deși numărul de călătorii efectuate a atins un nivel record, satisfacția călătorilor a atins minimul ultimului deceniu, mai ales fiindcă întârzierile au atins pe unele linii de navetiști din jurul Londrei cele mai ridicate niveluri din ultimii 20 de ani.În aceste condiții, mulți se întreabă ce rost are să se construiască prima mare linie ferată la nord de Londra din ultimii 150 de ani când s-ar putea investi în modernizarea liniilor existente și în trenuri mai noi.Surse: Financial Times, BBC, Guardian, Reuters, Bloomberg, HS2.org