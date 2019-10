Șeful CFR Infrastructură spune că vor fi eliminate toate restricțiile dintre București și Suceava și speră în introducerea unui tren InterCity. Pe ce porțiuni din rețea se va putea circula cu 140 km/h

Pe tronsonul Sighișoara – Simeria lucrările de reabilitare (partea de linii) sunt finalizate în proporție de 90%, iar lucrările la instalațiile de semnalizare și centralizare electronică sunt în desfășurare. Începând cu noul plan de mers (valabil de la data de 15.12.2019), pe anumite distanțe de circulație, viteza maximă a trenurilor de călători va crește la 140 km/h (chiar și fără implementarea sistemului ERTMS), urmând ca după finalizarea lucrărilor sus-menționate, trenurile de călători să poată circula, pe o mare distanță din acest tronson cu viteza de 160 km/h. Se estimează că după finalizarea lucrărilor pe toate distanțele, durata de parcurs a trenurilor de călători pe tronsonul Simeria – Blaj – Coșlariu – Alba Iulia să fie mai mică de 2 ore, în funcție și de numărul de opriri solicitat de către operatorii de transport feroviar de călători.

”Întârzierile înregistrate în planul de mers actual au fost în medie de circa 40 – 45 minute, comparativ cu duratele de parcurs prevăzute la trenurile de pe relația București Nord – Craiova – Timișoara Nord. În planul de mers 2019/2020, pe această distanță, CFR va reduce la jumătate valoarea acestora, prin ridicarea unor restricții de viteză, iar cealaltă jumătate va fi acoperită prin planificarea în timpii de mers, astfel încât trenurile să nu mai înregistreze întârzieri la stația de destinație”.

CFR Infrastrcutură derulează un program de ridicare a restricțiilor de viteză către Moldova, dar și pe regionala Cluj, fiind nevoie de un astfel de program, din moment ce în rețea erau aproape 1.000 km sub restricții.Din 490 de restricții de viteză câte erau la început de an acum au rămas 210, iar scopul este ca ele să fie eliminate până la începutul anului viitor, spune Constantin Axinia, șeful companiei. De precizat că asta nu înseamnă că nu vor mai fi deloc restricții: în general apar mereu altele. În plus, rămân multe restricții în zona șantierelor din Ardeal unde au fost însă eliminate o parte dintre restricțiile din zone precum Simeria.Viteza medie a trenurilor de pasageri este de 44 km/h, iar cea a trenurilor de marfă, d3e 16 km/h. Cele mai rapide secții sunt București - Constanța (82 km/h) și București - Câmpina (81 km/h).În perioada 2011-2018, conform informaţiilor din rapoartele de activitate ale CFR SA, numărul restricţiilor de viteză a variat, cele mai multe restricţii de viteză fiind înregistrate în anul 2016 şi cele mai puţine în 2015 (524, respectiv 375).Între Sighișoara și Alba Iulia lucrările sunt aproape gata, iar cel mai rapid tren face 2 ore și 8 minute acum. Ce se va schimba în noul mers al trenurilor. Într-un răspuns pentru HotNews.ro, CFR SA spune:Șeful CFR SA spune că au fost eliminate restricții și în zona Deda (pe M400), dar și în zona Aiud (M300).”În unele zone restricția de viteză era la 30-40 km/h, am ridicat-o la 70 km/h, prima treaptă, iar dacă aș mai avea bani să schimb și șina, o duc la 100 km/h. E vorba de concepția de ridicare a restricției, nu poți nicioadată să ridici o restricție de la 30, la 100 km/h”, spune Axinia.Rămân porțiuni mari unde vitezele medii sunt de sub 50 km/h din cauza șantierelor și a numeroaselor zone cu restricții de sub 30 km/h mai ales între Arad și Deva și între Brașov și Sighișoara.În plus, CFR Călători are puțin locomotive și puține vagoane ce pot rula în siguranță cu 160 km/h, astfel că materialul rulant reprezintă o limitare și pe porțiunile ultra-rapide. De exemplu, doar două trenuri pe zi ajung la Constanța în sub două ore, în timp ce cu patru opriri și cu viteza maximă de 140 km/h, drumul durează două ore și 25 minute.Din noiembrie nu vor mai exista restricții de viteză între București și Suceava și nici restricții majore pe regionala Cluj (dar rămân cele tehnologice). Pe culoarul pe care se lucrează de la Timișoara la Brașov vor mai fi doar restricții tehnologice, mai spune Axinia.Șeful CFR SA a spus că, după mai bine de trei ani, va fi terminat podul de la Ploiești, la finalul acestei luni. Din cauza acestei lucrări trenurile fac și peste 20 minute pe cei 8 km dintre Brazi și Ploiești Sud.”Am notificat toți operatorii de transport de călători și de marfă că am ridicat restricțiile și așteptăm să vină cu propuneri și vă spun că aștept ca cineva să vină să punem un Intercity pe calea ferată română, pe București - Suceava, dar și pe alte rute”. De precizat că sunt patru ani de când nu mai există trenuri Intercity în rețea noastră, dar trebuie spus că tarifele la aceste trenuri erau în medie cu 40% peste cele la IR.De exemplu cu un InterCity, pe București - Suceava timpul de călătorie ar fi cu o oră și 20 de minute mai scurt decât în prezent, iar cu un IR va fi cu o oră mai scurt. CFR SA informa în septembrie că, după mulți ani în care restricțiile de viteză au prelungit durata călătoriei de la București la Suceava până la 6 ore și jumătate, începând cu noul mers al trenurilor, timpul de circulație dintre București și Suceava (447 km) se va reduce la 5 ore și 30 de minute, pentru trenurile de călători.Magistrala M900 București - Timișoara este o mare problemă, iar trenurile fac peste 9 ore și 10 minute, cu aproape trei ore mai mult decât acum 25 de ani.Axinia spune că există și proiectul de reabilitare Arad - Timișoara - Caransebeș care este în studiu de fezabilitate și la anul ar trebui să fie dat în proiectare și execuție. Va fi însă o lucrare foarte scumpă. nu este suficient să fie schimbate câteva șine sau traverse. Mai ales în zona Balota, celebră pentru terenul complicat, lucrurile sunt scumpe și pentru că în curbe este nevoie de traverse speciale, mai scumpe.Am întrebat la CFR Infrastructură ce se va schimba în timpii de parcurs M900 în viitorul mers al trenurilor.Șeful companiei spune că proiectul este în faza de licitație pentru linia de centură feroviară a capitalei București - Jilava și săptămâna viitoare (dacă nu sunt contestații) ar trebui să se afle cine a cîștigat tronsonul București - Giurgiu care va conține și noul pod de la Grădiștea.El mai spune că au fost redeschise și câteva linii de cale ferată, secții importante mai ales pentru transportul de marfă (de exemplu Turnu Măgurele).CFR Infrastructură a cumpărat și utilaje de întreținere a căii ferate, în valoare de 60 milioane lei, utilaje care vin din Franța și pentru care încep să se facă plățile.