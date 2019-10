S-ar putea relua circulația feroviară între Medgidia și Negru Vodă, linie abandonată în 2012

Legăturile cu Bulgaria sunt foarte slabe: București - Giurgiu are nevoie de reabilitare, iar Craiova - Calafat are și ea nevoie de modernizare pentru ca legătura Vidin - Calafat să fie tranzitată de multe trenuri.Medgidia este la 198 km de București, iar Kardam este la 73 km de Medgidia. În total, via M803, distanța București - Varna este de 405 km (cu 40 km mai mult decât via Giurgiu-Ruse).Între Medgidia și Negru Vodă erau opt opriri și trenurile Personale făceau 90-95 de minute. Acceleratele sezoniere nu opreau pe parcurs și făceau cam o oră.Linia era tranzitată vara de trenuri de foarte lung parcurs. Spre exemplu Saratov - Varna parcurgea 3100 km în două zile și jumătate, iar Varșovia - Varna parcurgea 2.000 km în peste 40 de ore.Compania de infrastructură a făcut două propuneri pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania – Bulgaria 2021-2027.Prima vizează îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și conectivității regionale la rețeaua TEN-T în zona Giurgiu Nord – Ruse (11,345 km de cale ferată care urmează a fi modernizați și electrificați). A doua se referă la rețeaua TEN-T în zona Medgidia – Kardam (57 km).Din 2012 nu se mai circulă pe calea ferată Medgidia-Negru VodăCirculația pe secția de cale ferată 803 Medgidia-Negru Vodă a fost sistată în toamna anului 2012. Constănțeanul Dumitru Dascălu a fost unul dintre ultimii mecanici de locomotivă (acum pensionar) care a circulat pe secția cu pricina. ”Până în 2006, pe această secție au circulat patru-cinci perechi de trenuri pe zi, compuse dintr-o locomotivă Diesel și trei-patru vagoane. Apoi, trenurile clasice au fost înlocuite de automotoare Malaxa tip 900 și uneori și tip 700. Cu locomotiva Diesel, viteza maximă pe anumite porțiuni era de 100 km/oră, iar cu automotorul de 80 km/oră. Timpul de parcurs era de o oră și 20 de minute”, a povestit el, citat de Club Feroviar.La începutul anilor 2000, CFR Călători a introdus, în compunerea trenurilor București – Constanța – Mangalia, două vagoane de Varna, care erau detașate, respectiv atașate la Medgidia, însă ruta nu a avut prea mulți mușterii, așa că a fost desființată.Acum, CFR SA vrea să modernizeze linia cu bani europeni, în special pentru traficul de marfă, în condițiile în care conectivitatea feroviară dintre România și Bulgaria este extrem de deficitară. Dacă însă linia va fi modernizată și electrificată, atunci ea va deveni atractivă și pentru traficul de călători și am putea vedea din nou trenuri în gara din Negru Vodă.