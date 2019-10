FOTOGALERIE Cum arată vagoanele modernizate ale CFR Călători - Despre promisiuni, despre probleme și cum s-ar putea circula cu trenul în 2020

CFR Călători folosește zilnic 970 de vagoane, spune că va ajunge curând la 1.000, iar în sezonul estival de la anul ar putea opera cu 1.200 de vagoane. Compania mai spune că va demara licitație și pentru ca personalul de tren să aibă dispozitive mobile (cititoare de coduri de bare) pentru biletele online și va încerca să cumpere și automotoare diesel. Compania a transportat anul trecut aproximativ 54 de milioane de călători, iar trenurile sunt de multe ori pline și prea scurte. Cei de la CFR promit și că se va încerca să nu mai fie puse incomodele vagoane etajate pe trenurile de lung parcurs.











Puține companii de stat sunt atât de criticate precum CFR Călători la capitolul calitatea serviciilor, iar cei care au mers des cu trenul au văzut că problemele sunt mari. Compania a organizat miercuri - după mai mulți ani de pauză - o conferință de presă unde a prezentat câteva tipuri de vagoane în gara Băneasa, iar directorii au răspuns la întrebările presei. Deși în piață există și cinci companii private, trei sferturi dintre trenurile care circulă pe la noi sunt operate de CFR Călători.









CFR Călători a modernizat în 2018 un total de 24 de vagoane, cu costuri de 63 milioane lei, iar anul acesta este în derulare un program de modernizare a 54 de vagoane, cu costuri de 136 milioane lei. O parte dintre vagoane vor fi puse pe trenurile Timișoara - Iași, dar și pe unele din zona Cluj.









Parcul de vagoane al CFR Călători are 2.000 de unități., dar jumătate sunt într-o stare mult prea proastă pentru a mai putea fi modernizate, sunt neoperabile și parctic așteaptă casarea. Aproximativ 200 de vagoane au aprobare de casare și parcul efectiv de exploatare este de 1.100 de vagoane. ”Noi sperăm să le reparăm pe toate acestea și sperăm ca necesarul de încă 300 de vagoane să-l asigurăm din vagoanele care sunt trase pe dreapta. Acest vagon modernizat în care suntem era considerat un balast, era tras pe dreapta din 1995, este un vagon construit în anii 80”, spune Viorel Fabian: directorul Direcţiei Reparaţii Vagoane la CFR Călători

Viorel Fabian: directorul Direcţiei Reparaţii Vagoane la CFR Călători









”Obiectivul CFR Călători la nivelul anului 2019 este să avem 54 de vagoane modernizate intrate în parcul activ. Aceste 54 de vagoane sunt acoperite din punct de vedere comercial sunt acoperite de un număr de patru acorduri cadru și contractele subsecvente corespunzătoare. În funcție de graficul de livrare, estimăm că vom atinge cifra de 54 la începutul lunii decembrie când două uzine reparatoare ne vor livra câte două vagoane”.

CFR Călători folosește zilnic cam 970 de vagoane, promite că va ajunge curând la 1.000 de vagoane, iar în sezon va putea utiliza cu 15-20% mai multe vagoane. CFR ar avea nevoie de un total de minim 1.200 de vagoane pentru a oferi servicii decente.









Dacă se va reuși să fie folosite 1.200 de vagoane se va simți o îmbunătățire pentru public. Dacă nu se va reuși, va fi, ca și anul acesta, dezastru pe București - Brașov, pe București - Constanța, dar și în week-end-uri pe trenurile spre Ardeal, spre Moldova, spre Oltenia și spre Banat.

Cei de la CFR spun că industria românească, prin atelierele Grivița și Electroputere VFU Pașcani (care face parte din grupul Grampet), are capacitatea de a moderniza 80-100 de vagoane/an, dacă există și finanțare. De exemplu, Grivița are capacitatea de a moderniza trei vagoane pe lună.









Compania spune că, în medie, costul modernizării unui vagon este de 500.000 euro, în timp ce un vagon nou ar costa 1,6-1,7 milioane euro și este o investiție prea mare. ”Nu este un business, nu merită, investiția necesară este de trei ori mai mare și obții aceeași capacitate și aceeași calitate, la preț mult prea mare”, spune șeful CFR Călători.

Cei de la CFR Călători spun că se se va încerca achiziționarea unor automotoare diesel noi pentru suplimentarea parcului. Vor fi în total cel mult opt rame și într-o primă fază probabil vor fi aduse două bucăți. Anunțul va fi publicat curând pe portalurile de achiziții.





Refacerea carcasei unui vagon







CFR Călători vrea să pună mai multe POS-uri la casele de bilete, să pună automate de bilete în câteva zeci de gări și să doteze personalul de tren cu terminale electronice pentru bilete.

Întrebați despre asigurarea de conexiuni WiFi în trenuri, cei de la CFR spun că nu ar mai constitui un avantaj competitiv și că publicul nu cere, acum că există conexiuni 4G bune și majoritatea au smartphone-uri.





Zona de transport biciclete și schi-uri







Întrebat dacă poate garanta că vor fi mai puține cazuri în care trenurile vor sta mai puțin în câmp din cauza unor defecțiuni, șeful CFR a spus că un vagon parcurge cam 500 km pe zi și rata de defectabilitate este la un minim istoric pentru CFR Călători.





Demontarea totală a unui vagon



Ce spun cei de la CFR despre modernizarea vagoanelorCele mai multe sunt vagoane produse în anii 80, dar și în anii 90, dar care erau scoase din uz și modernizarea a implicat dezmembrarea totală până la schelet și recarosarea, practic se modifică toate elementele unui vagon vechi.Investițiile s-au făcut din fondurile proprii ale CFR Călători. Durata de viață a unui vagon este între 15 și 20 de ani, CFR nu are vreun plan de a cumpăra vreun vagon nou.Cei de la CFR Călători spun că acum au mai rămas în flota activă 150 de vagoane fără climatizare, adică sub 20% Ei mai spun că, dacă într-un vagon de 80 de locuri sunt câteva zeci de oameni în plus câne este aglomerație, este normal ca sistemul de climatizare să nu mai facă față, mai ales că ușa se deschide foarte des. Întrebați despre WC-urile din tren, de multe ori insalubre, cei de la CFR Călători au spus că o mare problemă este și că se înfundă des fiindcă oameni aruncă diverse lucruri în ele.Reprezentanții operatorului au insistat pe a explica faptul că aceste modernizări (RGM - reparație generală cu modernizare) implică o transformare totală a unui vagon vechi și nu trebuie confundate cu reviziile tehnice care se fac periodic.Întrebați despre vagoanele restaurant, care au cuboscut un declin extrem în trei decenii, de la 60 la doar două, cei de la CFR Călători au spus că alimentația publică în trenuri nu aduce profit.El a mai spus că din octombrie CFR Călători a început pregătirea pentru iarnă și a investit sume importante pentru a pregăti materialul rulant să facă față sezonului rece ”Orice comparație vă rog să o faceți și cu sistemul rutier și o să vedeți că pe calea ferată sunt incomparabile siguranța și timpul în care se ajunge la destinație în caz de viscol și cod roșu”.Modernizarea unui vagon de călători constă, de exemplu, în dotarea cu:Instalație de climatizare (încălzire, ventilație și aer condiționat);Sistem de informare a pasagerilor, cu display-uri atat in interiorul vagonului, cât și în exteriorul vagonului;Cabina WC dotată cu WC vacuumatic ecologic;Uși cu acționare electrică, cu multiple sisteme de protecție a călătorilor la urcare și coborâre, precum și la deschiderile accidentale;Stație de amplificare pentru transmiterea de anunțuri făcute de către personalul de tren;Bus de tren care permite transmiterea informațiilor în lungul trenului, informații prioritare privind defectele accidentale apărute în parcurs;Diagnoză centralizată a principalelor instalații ale vagonului;Tablou electric complet echipat, adaptat noilor instalații existente pe vagon.