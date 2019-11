Țară mică, ambiții mari - Surprinzătoarea poveste a primei căi ferate din Europa continentală

Articol susținut de grupul Grampet

Primii ani de după independență au fost grei pentru statul belgian fiindcă economia era ”la pământ” din cauza ruperii legăturilor cu Olanda și pierderii piețelor din colonii.







Gara din Malines (sursa - oudheidkundigekring.be)







Belgia a lansat un adevărat program de țară, un program axat pe investiții în plan intern și având în centru construirea de căi ferate, primele din Europa Continentală.

În Belgia s-a considerat că o rețea de căi ferate planificată care să acopere axele nord-sud și est-vest (cu punct central Bruxelles-ul) va consolida independența țării și îi va da un avantaj în caz de conflict millitar. Planul inițial a fost ca Belgia să aibă 248 km de cale ferată, iar prima linie, de 20 km, a fost construită între capitală și Mechelen (Malines, în franceză).





Monedă comemorativă cu primul tren din Belgia (sursa trainworld.be)







Malines are 80.000 de locuitori și este celebru pentru dantelă, pentru textile, pentru bere și pentru câteva monumente medievale care au scăpat de distrugerile războiului. Orașul este cunoscut și pentru echipa de forbal Fc Malines (K.V. Mechelen) care în 1988 a câștigat Cupa Cupelor.

Trebuie spus că au fost și opozanți: cei care se temeau că vor avea de suferit proprietarii de ambarcațiuni și posesorii de cai și trăsuri care vor ajunge să rămânp fără loc de muncă și se vor revolta. În Cameră voturile au fost pentru calea ferată: 56 la 28, iar în Senat scorul a fost 32 la 8, dar până acolo au fost o mulțime de dezbateri și de contestații.











Regele și-a dat în 1834 acordul pentru rețeaua feroviară care avea să devină cea mai densă dintre cele prezente în toate țările lumii, iar în mai 1835 se deschidea cu fast linia Bruxelles - Mechelen, cu un tren cu 30 de vagoane tras de trei locomotive din Anglia: La Fleche (Săgeata), Stephenson și L’Elephant. Două dintre ele erau construite la atelierele lui George Stephenson, pionier al căilor ferate britanice. Se spune că una dintre locomotive a avut probleme chiar la ruta inaugurală și că Stephenson a ajutat la repararea ei.

În 1836 linia era extinsă de la Mechelen la Anvers (Antwerp), iar opt ani mai târziu calea ferată ajunsese la Gent, la Ostende, la granița cu Franța, dar și cu teritoriile germane (în 1843 s-a deschis calea ferată Anvers - Koln care a stimulat enorm comerțul. Dat fiind relieful plat, construirea de căi ferate a fost mai simplă și mai rapidă în Belgia decât în alte țări.





Gara din Anvers (foto - SNCB)







Liniile de cale ferate au fost extinse rapid, în 1843 s-a ajuns la 556 km, iar în 1846 s-a creat prima legătură feroviară dintre două capitale: Bruxelles - Paris. Belgia a ajuns să fie țara din lume cu cea mai mare densitate a căilor ferate (raportat la suprafața țării) Din 1840 și companiilor private li s-a permis să construiască liniii de cale ferată, iar la 1870 statul avea 863 km, iar privații aveau 2.231 (gestionați de 39 de companii). Din acel an statul a început să preia concesiunile private, astfel că la 1914, din rețeaua de 5.000 km, doar 250 km erau ai unor companii private. Belgia are o suprafață de 30.000 kmp (de opt ori mai mică decât România).







Gara ultramodernă din Liege (sursa - Google Maps)







Belgia ”a punctat” în istoria căilor ferate și printr-un om cu idei noi care au schimbat modul de a călători: George Nagelmackers care s-a născut în Liege la 1845 și care a lansat primele vagoane restaurant și este și ”părintele” trenului Orient Express. Nagelmackers își imagina în 1865 ”un tren care să traverseze un continent pe o panglică de metal, pe mai mult de 1.500 de mile”. După negocieri complicate cu companiile ferovaire din mai multe țări, Nagelmackers a creat societatea care va gestiona trenul: Compagnie Internationale des Wagons-Lits.





Interiorul unui tren Eurostar







Cum merg trenurile în Belgia în prezent?

Site-ul trainworld.be





