Când se vrea, se poate - Viena discută cu operatorul feroviar de stat din Austria un plan de 2 miliarde euro pentru a îmbunătăți modul în care se călătorește cu trenul

Planul de infrastructură este discutat de compania feroviară națională OBB cu reprezentanții capitalei și elementul principal pentru care se negociază este contribuția financiară a guvernului federal (care în general este de 80%).Viena, ca multe mari orașe din Europa de vest și centrală, are un sistem extins de S-Bahn, trenuri regio-urbane care fac călătoria dintr-o parte în alta a orașului foarte rapidă.Planul negociat acum conține adăugarea a două noi gări pe una dintre liniile de S-Bahn, mărirea peroanelor pe alte linii, adăugarea de noi linii pentru a permite creșterea frecvenței de circulație și modernizarea unui depou, tot pentru a permite unui număr mai mare de trenuri să circule.Dacă la noi abia se modernizează câteva zeci de vagoane pe an, iar licitațiile pentru trenuri noi suferă amânări, OBB are în desfășurare un plan de 2,8 miliarde euro pentru modernizarea flotei. Per total este vorba de 189 de trenuri noi, inclusiv 26 Desiro ML care vor fi în circulație până la final de 2021, mai ales în estul țării, unde este cerere mare.Austria are o rețea feroviară bine pusă la punct, a investit mult, trenurile pot merge și cu 230 km/h și, spre exemplu, între Viena și Salzburg cei 308 km sunt parcurși în 2 ore și 22 de minute.Viena are o gară nouă, de un miliard de euro, există sisteme de trenuri regio-urbane S-Bahn în mai multe orașe, s-au cumpărat trenuri confortabile și vagoane moderne și brand-ul Railjet a devenit cunoscut în Europa Centrală, legând orașe din mai multe țări. Austria are trenuri directe către peste 15 țări și OBB a cumpărat și vagoane noi pentru trenuri de noapte.