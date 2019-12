India și prima ei linie ferată de mare viteză, mega-proiect de 15 miliarde dolari - O idee privită și cu entuziasm, dar și cu dispreț

Articol susținut de grupul Grampet

India are 115.000 km de cale ferată, peste 7.800 de gări și zilnic 23 de milioane de oameni iau trenul. Rețeaua a fost construită în timpul perioadei coloniale, dar rutele importante au fost modernizate și sunt și segmente destul de lungi cu viteze medii de peste 80 km/h. Pe uriașa rețea indiană circulă zilnic 12.000 de trenuri de pasageri și 7.000 de marfă.





Foto Ministry of Railways (India)







Între Ahmedabad și Mumbai sunt 480 km și trenurile fac între 7 și 8 ore și jumătate. Cel mai rapid este un tren express care face 6 ore și 20 de minute.

De la Delhi la Chennai sunt 2184 km, iar cele mai rapide trenuri fac 29 de ore, iar cele mai lente, 35 - 37 ore.









Între Delhi și Mumbai cea mai rapidă rută este de 1.360 km, drumul durând între 17 și 30 de ore, în funcție de tren.

Cel mai lung tren direct din India se numește Vivek Expres, parcurge 4.200 km în 82 de ore, are 56 de opriri și leagă două orașe cu nume complicate: Dibrugarh și Kanyakumari.









India nu are doar trenuri cu pasageri pe acoperiș, ci în ultimii 15 ani s-a investit mult și există trenuri expres ce ating 130-160 km/h. Cel mai rapid este așa-numitul Vande Bharat sau Train 18, un tren electric fabricat local care leagă Delhi de Varanasi, iar cei 770 km sunt parcurși în opt ore. Trenul a fost lansat în februarie.









India vrea să crească în câțiva ani vitezele maxime posibile la 160 km/h pe câteva magistrale importante, iar pentru asta își propune nu doar să reabiliteze liniile, ci să elimine și o parte dintre cele 100.000 de treceri la nivel cu calea ferată. În plus, planul ar fi ca în cinci - șase ani să circule 45 de trenuri electrice precum Vande Bharat, dar se pare că sunt șanse minime ca atât de multe să ajungă pe linii în așa scurt timp.

Vande Bharat rulează câțiva kilometri cu 160 km/h și alte câteva trenuri expres prind 130-150 km/h pentru extrem de scurte perioade de timp. Cele mai rapide trenuri rulează pe distanțe de multe sute de km cu viteze medii de 80-90 km/h, dar marele plan este lansarea unei linii de mare viteză, așadar cu trenuri ce pot trece de 250 km/h.









Se discută de peste 15 ani în India pe subiect, iar în 2017 a fost semnat protocolul pentru prima linie de mare viteză, între Mumbai (fostul Bombay) și Ahmedabad (capitala provinciei Gujarat). Linia de 508 km va costa cel puțin 15 miliarde dolari, trenurile vor putea atinge 320 km/h și ar trebui să circule din 2023, deși inițial se vorbea de 2022. Totuși, opinia generală este că nici în 2023 nu va fi gata linia, ci că se va putea circula atunci doar pe un tronson de 50 km.

Linia este scumpă fiindcă vor fi 27 km de tuneluri, inclusiv o secțiune submarină de 7 km, iar 468 km vor fi pe piloni.





Ministry of Railways (India)







Mumbai este un mega-oraș de 12 milioane de locuitori și o zonă metropolitană de 20 de milioane. Ahmedabad are 5,6 milioane locuitori

Banii există, dar cel mai mare obstacol ține de cumpărarea terenurilor ce vor fi traversate de linia de cale ferată, până acum fiind achiziționate jumătate dintre loturi de la cei 6.000 de proprietari, probleme fiind mai ales în statul Maharashtra. Trebuie precizat aici că, spre deosebire de China, India este o democrație și statul nu poate lua cu forța terenurile. Și în trecut multe proiecte de infrastructură au fost amânate sau anulate din cauza proceselor de achiziție a terenurilor.











În total, National High Speed Rail Corporation trebuie să achiziționeze 1.400 ha și obiectivul era să facă asta până la finald e 2018, dar totul se va prelungi până în 2020. Evident că foarte mulți proprietari sunt nemulțumiți de compensațiile oferite și se adresează justiției. În plus, un proiect atât de mare a devenit subiect de contre între politicieni.

”Rail Wars” a numit presa competiția dintre China și Japonia pentru a convinge țările să adopte tehnologia lor pentru trenurile de mare viteză. China are cea mai mare rețea din lume, vine cu constructorul CRRC, cu bănci care sunt dispuse să ofere împrumuri și cu un ecosistem de firme de construcții dispuse să înceapă rapid treaba.









Japonia, pe de altă parte, are atuul calității și faptul că trenurile sale sunt fantastic de sigure. Costurile inițiale de construcție sunt apoi amortizate prin faptul că vor fi mai mici costurile cu reparațiile în decadele ce vin. Japonia vine cu trei mari companii: Hitachi Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd și Mitsubishi Electric Corp.

Așadar, oponenții proiectului liniei de mare viteză spun că mai bine s-ar cumpăra vagoane noi, s-ar moderniza trecerile la nivel cu calea ferată și s-ar investi în montarea de garduri în zonele periculoase unde mor mulți oameni care trec la nimereală calea ferată.









Aceasta este o problemă extrem de gravă și India a promis că va instala în total 3.000 km de gard înalt de beton pe lângă calea ferată în zona orașelor. Cifrele diferă, dar anual cam 15.000 de oameni mor loviți de tren când trec calea ferată aiurea și alte câteva mii mor după ce cad din tren în timpul mersului.

Surse: Bloomberg, Reuters, BBC, Business Standard, Railway Gazette International, Japan Times





