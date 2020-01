China vrea să inaugureze peste 2.000 km de linii ferate de mare viteză anul acesta

Tren de mare viteza in China

Cum a evoluat rețeaua de linii de mare viteză în China2007: 02011: 7.000 km2014: 18.000 km2017: 25.000 km2019: 35.000 kmÎn total, rețeaua feroviară a Chinei are 139.000 km, anul trecând devenind operaționali 8.500 km, după investiții de 100 miliarde dolari. Planul a fot depășit, inițal fiind vorba să se deschidă ”doar” 6.800 km de linii noi.Tot 100 miliarde dolari este bugetul și în 2020 când chinezii vpr să deschidă circulației 4.000 km de linii, dintre care 2.000 km vor fi mare viteză. Foarte posibil că ținta va fi depășită.Anul trecut s-au făcut în total 3,6 miliarde de călătorii cu trenul în China, cu 92% mai mult decât în 2012. Cu trenurile de mare viteză s-au realizat 2,3 miliarde de călătorii.Anul trecut au fost deschise 51 de noi linii, cea mai încărcată de semnificații fiind între Beijing și Zhangjiakou (orașe ce vor găzdui JO de Iarnă în 2022.Cei 170 km sunt parcurși în 47 de minute, față de două ore cu trenurile convenționale, dar linia are și o semnificație istorică specială pentru China. Cele două orașe au fost legate printr-o linie de cale ferată în 1909 și a fost prima cale ferată din China construită exclusiv de chinezi. Pe atunci drumul dura opt ore.Acum, această linie este prima din China unde trenurile pot rula la 350 km/h autonom, adică fără intervenția unui mecanic.Trenul poate singur să pornească, să frâneze și să-și ajusteze viteza în funcție de diversele restricții, dar în cabină să află pentru siguranță un mecanic. Trenul are peste 2.000 de senzori care-l ajută să ”navigheze” fără probleme.Tot spre finalul anului trecut a fost dată în folosință o linie de mare viteză ce traversează munții pe o bună parte din traseu în provinciile Yunnan, Guizhou și Sichuan. Sunt 658 km ți trenurile fac 2 ore și 58 de minute.