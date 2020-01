Ministerul Finanțelor a dat aviz negativ pe controversatul proiect al subvențiilor feroviare

pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 5% inclusiv și 15% exclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;

pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 15% inclusiv și 30% inclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;

pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent de peste 30%, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate egala cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensației calculat conform reglementărilor în vigoare.

Informațiile privind votul de blam dat de Ministerul de Finanțe proiectului promovat de cel al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) vin exact în ziua în care ultima instituție a publicat pe situl propriu de internet proiectul de act normativ privind Acordul – cadru pentru subvențiile acordate călătorilor pe perioada 2020-2023.Proiectul de act normativ prevede trei elemente principale privind acordarea subvențiilor: primul plata acestora în funcție de indicatorul tren – kilometru, al doilea penalizarea operatorilor care nu reușesc să atingă un anumit număr de călători – kilometru transportați și al treilea element deținerea de către toți operatorii de transport de călători a unui sistem integrat de ticketing.Acesta ar permite raportarea electronică către Autoritatea pentru Reformă Feroviară a datelor privind vânzările de tichete. Implementarea acestui sistem a fost în sarcina exclusivă a ARF și, din informațiile Club Feroviar, doar patru din șase operatori privați de călători îl au implementat. Informațiile neoficiale sunt că primii doi operatori privați ca subvenții încasate, anume Regio Călători Brașov și Transferoviar Cluj nu l-ar avea dezvoltat. Actori din piața de transport feroviar se întreabă de ce instituția condusă de Gigi Gavrilă, nu a pus presiuni pe cei doi operatori care nu îl au să îl implementeze.In aceste situații Ministerul de Finanțe refuză avizarea proiectului de act normativ care în mod practic introduc în calculul subvenției doar indicatorul călători – kilometru.Surse oficiale din cadrul discuțiilor prezintă motivele pentru care Ministerul de Finanțe nu a fost de acord. „Eliminarea indicatorului călători kilometru poate conduce la situația în care operatorul este interesat să efectueze câți mai mulți kilometri, fără a conta câți călători transportă, ceea ce contravine obiectului serviciului prestat, acela de a asigura transport feroviar public de călători. Se apreciază că propunerea de eliminare contravine atribuțiilor stabilite de lege pentru ARF de a promova o administrare eficientă a resurselor financiare alocate. Potrivit legii 500 pe 2002 (a Finanțelor Publice – n.red) ordonatorul de credite are obligația de a asigura în condiții de regularitate, legalitate, eficiență cheltuirea creditelor bugetare”, spun sursele consultate de noi.Discutând de partea de vină, aceasta pare a fi a ARF. Instituția menționată a publicat de abia în 5 decembrie, deci cu două săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă, decizia ce stabilește modul de compensare a operatorilor. ARF a apelat la serviciile unui consultant extern, anume Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru a afla cum trebuie să arate mecanismul de compensare. În sprijinul său ARF invocă primirea cu întârziere a raportului consultantului BERD (în vara acestui an acesta nu fusese încă întocmit) sau întârzieri venite din partea Consiliului Concurenței care și-ar fi dat cu întârziere acordul, mai scrie Club Feroviar.Vasile Șeclăman, președintele Organizației Patronale a Operatorilor Feroviari Privați din România spune însă că ARF trebuia să se miște mai rapid în această problemă și că CC își dă avizul de abia după ce ARF a îndeplinit toae condițiile legale. El spune că procesul în cauză durează în mod normal cel puțin trei luni deci prezentarea mecanimsului în decembrie a fost tardivă. Șeclăman menționează și o posibilă lipsă de personal a ARF care a cauzat intarzieri. ARF trebuie să verifice toate compensările acordate operaotirlor căci acestea sunt ajutor de stat și trebuie verificată existența eventualelor supracompensări ce ar trebui recuperate.Situația creează probleme atât CFR Călători, cât și operatorilor privați. „Operatorii privați și-au făcut un plan de afaceri pe 2020 care trebuia să ia în considerare subvențiile primite și contract semnat cu ARF pe număr de călători. Ei vor fi băgați în pierdere”, spune el. Minusuri de aproximativ 8-10 milioane lei vor fi înregistrate inclusiv de CFR Călători pe prima lună a anului. Redresarea situației ar putea avea loc de abia luna viitoare însă subvențiile nu vor putea fi plătite din urmă. In cazul plăților efectuate retroactiv pentru ianuarie, Curtea de Conturi s-ar putea sesiza și situația ar putea ajunge chiar obiect de dosar penal, spune el.Dar cum ar arăta sistemul gândit de ARF, imposibil de aplicat ca urmare a faptului că nu toți operatorii au implementat sistemul de ticketing?„Începând cu data de 1 ianuarie 2020, repartizarea compensației către fiecare operator de transport feroviar se face de către A.R.F. în funcție de un singur indicator, respectiv indicatorul „tren-km”, pe rang de tren, proporțional cu volumele de tren-km prevăzute a fi realizate în cadrul obligației de servicii publice contractate”, spun noile prevederi.Valoarea unitară a indicatorului tren-km se va calcula diferenţiat pe rang de tren, respectiv 64% pentru rangul de tren regio și 36% pentru rangul de tren interregio.În cazul în care nu este respectat un indicator minim călători-kilometru,Volumele totale anuale de călători-km realizate începând cu anul 2020 în cadrul O.S.P. contractate vor fi luate în calcul în vederea aplicării de către A.R.F. acare vor fi datorate de operatorii de transport feroviar de călători și vor fi prevăzute în noile contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători determinate după cum urmează: