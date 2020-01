Renovarea celei mai tranzitate gări europene vine ”la pachet” cu multe întrebări - Ar trebui o gară să arate precum un aeroport și să fie plină de magazine?

Articol susținut de grupul Grampet

Gare du Nord este cea mai tranzitată gara a Europei, cu 210 milioane de călători pe an. Gara are 32 de peroane și zilnic pleacă și vin 1.500 de trenuri. Din Gare du Nord pleacă trenurile Eurostar către Londra (21 pe zi), dar sunt și 21 de trenuri către Bruxelles, 14 către Amsterdam și 25 către Lile.





Prima gară de nord din Paris a fost construită în 1846 de Chemin de Fer du Nord, iar clădirea din prezent datează din 1864, dar de atunci a fost renovată de mai multe ori, ultima oară acum 18 ani.

Uriașa grevă din transporturile franceze, care a început pe 5 decembrie, a pus Gare du Nord în prim plan și scenele au variat între imaginile cu sala centrală incredibil de goală, când nimic nu circula, și haosul din orele în care circulau mai multe trenuri și o mulțime de oameni voiau să urce în tren.





Gare du Nord sau Paris Nord este unul dintre locurile pe care parizienii le iubesc cel mai puțin și chiar și presa franceză, când a mai făcut comparație între cele două gări mari unde ajunge Eurostar: St Pancras și Gare du Nord, a admis că stația pariziană stă mult mai rău decât ”bijuteria” londoneză renovată în 2007.

Ultima mare renovare a fost acum 18 ani, decurs în care au fost modernizate și alte gări din Paris. În ultimii doi ani s-a vorbit însă mult despre nevoia rapidă de a începe modernizarea Gare du Nord care va fi folosită intens și în timpul JO de Vară din 2024.





La început de ianuarie două rapoarte ale experților au arătat ”insuficiențe grave” în proiectul de renovare și cele două studii desființau pas cu pas soluțiile propuse și recomandau Primăriei Paris-ului să dea aviz defavorabil. Experții au fost puși la treabă de Primărie să găsească soluții alernative la acest proiect pe care autoritățile l-au susținut puternic până vara trecută, dar și-au schimbat părerea.

Planul de 600 milioane euro prevede creșterea suprafețelor ocupate de magazine de la 5.000 mp, la 19.000 mp, separarea sosirilor de plecări, construirea unui nou terminal de plecări, a unor clădiri de birouri și a unor pasarele din sticlă. Proiectul va fi realizat de SNCF și de o filială a Auchan (filiala Ceetrus) și este gândit să revitalizeze gara, să o facă modernă și eficientă. Șantierul va fi finanțat în totalitate de Ceetrus, filiala imobiliară a Auchan, care va primi pentru 42 de ani drept de concesiune pentru spațiile comerciale din gară. Proiectul a fost desemnat în decembrie 2018 câștigător al concursului organizat de municipalitate.





Cea mai mare modificare va consta în ridicarea unei clădiri de 300 metri lungime, 50 m lățime și cinci etaje, clădirea urmând să găzduiască la parter noua sală de plecări.

Foarte curând un raport va trebui să ajungă la prefectul regiunii care ar putea să emită autorizația de construire până la final de martie. Cert este că lucrările ar trebui să înceapă cât mai repede, fiindcă totul trebuie să se termine până în vara lui 2024 când Parisul va găzdui Jocurile Olimpice. Dacă sunt multe păreri divergente despre cum ar trebui modernizată gara, toți sunt de acord că ea trebuie renovată până în vara lui 2024. Mulți avertizează că sunt mici șanse ca totul să fie gata în patru ani.





Dezvoltatorii spun că Gare du Nord va intra în secolul 21 și că va fi mai bine integrată în oraș, planul fiind ca gara să nu aibă doar magazine, ci și creșă, sală de fitness, dușuri, laborator de analize medicale, spații culturale, dar și pentru sport. Și suprafața terminalului Eurostar va crește, fiindcă se vor adăuga puncte de control vamal pentru viitorul în care Brexitul se va fi înfăptuit.

O altă critică ține de triplarea suprafețelor comerciale: mulți spun că vor fi prea multe magazine în gară și că magazinele și mall-urile din zona gării vor fi afectate și întreg cartierul va avea de suferit. Practic, densitatea comercială a zonei va fi mult prea mare dacă se va cvatrupla suprafața de magazine în gară.





Și un grup de cetățeni din zonă au trimis o scrisoare deschisă autorităților, explicând că ar fi grav ca gara să devină o uriașă galerie comercială consacrată luxului și că totul s-ar putea moderniza mult mai eficient, mai rapid și cu costuri mult reduse.

Parisul are patru gări foarte mari, iar Paris Nord primește cei mai mulți pasageri. În 2001 treceau zilnic în medie 500.000, în prezent sunt 700.000 și estimările sunt că se va ajunge la 900.000 în 2030. Cifra este atât de mare fiindcă Parisul are și sistemul de trenuri urbane RER cu care foarte mulți merg la serviciu.St Lazaire are în medie 300.000 de călători pe zi, iar gara Montparnasse, 150.000.Într-un sondaj recent, Gare du Nord a fost desemnată ca fiind locul cel mai neplăcut din întregul sistem de transport din Paris și mulți o consideră ca fiind o gară întunecată, dubioasă, aglomerată și haotică.Ei spun că vechea gară de secol 19 va fi reinventată și va deveni un loc unde oamenilor le va plăcea să vină, nu un loc de care le este silă.Una dintre criticile ce apare des este că gara va deveni precum un aeroport unde peroanele devin mall-uri, iar călătorii devin consumatori. Gara trebuie să fie un spațiu gol, în asta constă frumusețea unei gări, spune un scriitor francez, citat de BBC. El spune că oamenii vor fi obligați să meargă printr-un spațiu precum duty-free-ul de la aeroport și vor fi agasați de o mulțime de oferte comerciale și nici nu vor avea cum să evite acele spații.Gare du Nord este unul dintre monumentele importante ale Parisului și, la fel ca în alte cazuri, disputele au fost intense despre cum să se facă modernizarea atât de necesară, fără ca specificul locului să fie afectat. Într-o scrisoare deschisă trimisă de câțiva arhitecți francezi, aceștia spuneau că proiectul gândit să transforme Gare du Nord într-un uriaș mall este ”inacceptabil”, ”indecent” și o jignire față de călători.Scrisoarea trimisă în iunie 2019 a fost semnată și de istorici și de unul dintre cei mai respectați arhitecți ai lumii, Jean Nouvel. Ei spun că centrul istoric al Parisului va fi ”deformat” dacă ar urma să fie construită o uriașă structură din sticlă la gară.Aspectul sălii centrale va fi schimbat în rău dacă vor fi construite pasarele de stică, iar pasagerii vor fi forțați să parcurgă un talmeș-balmeș de scări, lifturi și pasarele doar pentru a fi forțați să treacă pe lângă cât mai multe magazine.Dezvoltatorii spun însă că proiectul este bine gândit și că a fost dezbătut îndelung pe toate planurile.