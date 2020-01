Budapesta, orașul european cu cel mai mare număr de călători care merg cu metroul ușor și tramvaiele clasice

În lume sunt 392 de orașe care au metrou ușor sau tramvai, iar 204 dintre aceste orașe sunt în Europa. (49 din Germania, 15 din Polonia).În Europa, lungimea totală a rețelelor de metrou ușor și tramvai a crescut cu peste 300 km între 2015 și 2018, până la 9.296 km, iar numărul total de călători a crescut cu 7%, până la 10,4 miliarde în 2018. Sistemele sunt extraordinar de populare în Europa Centrală, mai ales în Polonia și Germania, unde media de călătorii făcute de un om într-un an trece de 150. În Marea Britanie media este de 10.Lungimea medie a unei călătorii pentru un pasager european este de 3,2 km, cu maxime de peste 4 km în UK, Portugalia și Suedia și minime de sub 2,5 km în Luxemburg, Bosnia, Elveția și Grecia.Cel mai aglomerat sistem este în Budapesta, cu 411 milioane pasageri în 2017, urmat de Praga, cu 372 km, și de Paris și Viena, fiecare cu 306 km. Top cinci este completat de Varșovia, cu 264 milioane de pasageri, iar top 10 este continuat de orașele Zurich, Berlin, Zagreb, Brno și Frankfurt.Cele mai lungi sisteme sunt în Berlin, Milano și Viena. Flota totală europeană este de 20.000 de vehicule ce parcurg în medie 52.000 km/an (cu variații între 38.000 și 77.000 km, în funcție de vechime și de rețea.Principalele diferențe dintre metrou ușor (light rail) și tramvaiul clasic țin de faptul că metroul ușor circulă pe o linie dedicată separată de restul traficului, are uneori și traseu subteran și are viteză medie mai mare decât tramvaiele clasice, dar mai mică decât metroul.