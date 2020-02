Alstom confirmă că este în discuții pentru a cumpăra unitatea producătoare de trenuri a Bombardier

”Discuțiile sunt în curs. Nu a fost luată o decizie finală”, spune Alstom.





Bombardier Transport are sediul la Berlin, a avut afaceri de 8,3 miliarde dolari anul trecut și are comenzi totale de 35 miliarde dolari. Alstom a avut afaceri de 8,1 miliarde euro în anul fiscal 2018-19, iar totalul comenzilor era de 43 miliarde euro la final de 2018. Bombardier are datorii mari și a renunțat la diverse activități în ultimii ani.







Televiziunea franceză BFM a anunțat duminică faptul că oferta ar fi undeva în jurul a 7 miliarde dolari și Alstom va oferi cash pentru cele 70% deținute de Bombardier în divizia feroviară și acțiuni Alstom pentru cele 30% deținute de fondul canadian de pensii Caisse de dépôt et placement du Québec.



Alstom a luat legătura în iulie anul trecut cu Bombardier, grup care obține peste jumătate din venituri din producția și mentenanța de trenuri (inclusiv metro-uri). Bombardier are multe comenzi, dar cu unele dintre ele a avut probleme de calitate, fiind nevoită să amâne livrările.