Indonezia: Criza coronavirusului blochează lucrările la prima linie feroviară de mare viteză

Linia va avea 142 km și leagă Jakarta de Bandung, cele mai rapide trenuri putând să parcurgă distanța în 36 de minute. În 2018 au început să fie săpate primele tuneluri ale proiectului de 5,1 miliarde de dolari finanțat în proporție de 88% de chinezi. În prezent, de la Bandung la Jakarta sunt 173 km pe linia convențională și călătoria durează 3 ore.Este de așteptat ca linia să schimbe multe din punct de vedere economic, Jakarta având o aglomerație urbană de 31 milioane de oameni, iar Bandung are o aglomerație urbană de 8 milioane de oameni.Aproximativ 2.000 dintre cei 14.000 de oameni de pe șantier erau chinezi, dar criza coronavirusului a făcut ca ei să nu se poată întoarce în Indonezia după ce au plecat acasă de Anul Nou Chinezesc.Până vor fi înlocuiți cu indonezieni va dura, iar o problemă și mai mare ține de faptul că nu sunt materiale de construcții, fiindcă peste 50% dintre materiile prime sunt produse în China unde cei mai mulți furnizori fie nu lucrează, fie au reluat lucrul, dar la capacitate redusă.Linia ar trebui să fie deschisă în 2021, dar rămâne de văzut dacă termenul se va putea menține. De exemplu, în primăvara lui 2018 termenul promis era octombrie 2020, iar în februarie 2019 fusese mutat spre martie 2021.Criza coronavirusului a afectat mai multe proiecte din uriașa inițiativă One Belt One Road, în țări precum Myanmar sau Cambodgia, tot fiindcă muncitorii nu pot reveni la lucru și din cauză că persistă problemele de aprovizionare.Sursa Global Construction Review