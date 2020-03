Canada și blocada - De ce transportul feroviar din a doua cea mai întinsă țară a lumii a fost paralizat aproape trei săptămâni

Articol susținut de grupul Grampet

”Până când această lucrare monumentală nu este gata, dominionul nostru nu este nimic mai mult decât o expresie geografică”, spunea premierul de atunci, John A Macdonald, care a fost pentru cinci ani înlăturat de la putere din cauza problemelor cu acest proiect faraonic. Până la urmă, în 1885 era gata linia de 3.200 km, iar la Craighellahie era bătut ultimul țăruș de aur într-o ceremonie care a lăsat și una dintre cele mai faimoase fotografii din istoria țării.





Canada avea să aibă trei linii transcontinentale până la al doilea război mondial și între 1901 și 1921 două milioane de oameni au fost atrași din Imperiul Britanic să vină să lucreze la construcția căilor ferate și cei mai mulți au rămas să locuiască în provinciile Manitoba, Alberta sau Saskatchewan. Chinezilor, japonezilor și indienilor li s-au pus piedici financiare sau birocratice, astfel că puțini dintre ei, deși au lucrat din greu la construcția căii ferate, au putut să rămână acolo.

Sunt și rute considerate ca fiind printre cele mai frumoase călătorii pe care le poți face în lume cu trenul. De exemplu, pe cei 950 km dintre Vancouver și Banff trenurile traversează peisaje superbe din Munții Stâncoși, inclusiv zona Lake Louise, dar și localitatea Craigellachie, locul unde în 1885 s-au unit cele două părți ale primei linii continentale canadiene.

Cea mai mare parte a rețelei este folosită de trenurile de marfă și jumătate dintre exporturile Canadei sunt transportate pe calea ferată și, de exemplu, 80% din propan și 65% din cantitatea de soia sunt transportate pe calea ferată în provincia Quebec.





Legăturile dintre trenuri și resurse sunt vechi în Canada, iar un exemplu interesant este de acum peste 130 de ani. În 1883, ]n statul Alberta, la 58 km de Medicine Hat, într-o iarnă cu temperaturi de sub -50 de grade lucrători feroviari au forat până la 340 m adâncime în căutarea apei de care aveau nevoie la locomotivele cu abur. Nu au găsit apă, dar au găsit gaz natural, iar descoperirea i-a uimit și a fost relatată cu entuziasm de cotidianul The Calgary Herald. A fost începutul unei industrii care avea să crească uimitor.

Protestele sunt împotriva gazoductului de 670 km lungime Coastal GasLink, proiect lansat în 2012 cu un cost total de 6,6 dolari canadieni (4,6 miliarde dolari). Gazoductul ar trebui să permită exportul către piața asiatică a 700.000 de litri de gaz lichefiat/zi, în 2025. Dar 28% din lungimea gazoductului traversează teritoriul populației indigene Wet'suwet'en, iar opozanții nu vor conducte pe pământurile ancestrale și se tem că fauna va avea de suferit și că pământul va fi poluat.









Compania TC Energy Corp, care dezvoltă Coastal GasLink, a obținut în instanță dreptul ca diverse bariere și obstacole puse de indigeni pe traseul viitorului gazoduct să fie înlăturate, iar Royal Canadian Mounted Police, jandarmeria canadiană, trebuia să intervină în teren să pună măsura în practică, dar protestele au fost de amploare și au dat drumul unei dezbateri naționale.

Gazoductul ar trebui să facă legătura între câmpurile gazeifere din British Columbia și o mare uzină de lichefiere care este construită de Shell și Petronas la Kitimat. Interesant este că nu există consens în rândul populației autohtone Wet’suwet’en în ceea ce privește gazoductul propus, iar asta este și din cauză că populația are două feluri de conducători și o parte sunt acuzați că ar fi fost plătiți de autorități să susțină proiectul energetic.









Statul canadian trebuie să se consulte cu comunitățile indigene când este vorba de proiecte care le traversează teritoriul, dar persistă ambiguitatea când este vorba de regulile consultărilor. Compania care construiește gazoductul a obținut acordul consiliilor de conducere de la 20 de triburi din categoria ”First Nation”, inclusiv de la Wet’suwet’en, dar nu au acordul și de la șefii ereditari de la acest trib.

Populația Wet'suwet'en a protestat pe 6 februarie, iar poliția a intervenit. În aceeași zi, în provincia Ontario, populațiile Mohawk au blocat traficul feroviar la Tyendinaga, în solidaritate cu cei din British Columbia. Din cauza blocadei se întrerupe total circulația pe una dintre cele mai aglomerate magistrale ale țării, cea care leagă cele mai importante orașe: Toronto, Ottawa și Montreal.





Zilele următoare protestele se înmulțesc, a fost blocat pentru un timp traficul metropolitan în Toronto și Montreal, apar blocade în mai multe locuri din țară, inclusiv în provincia Manitoba, iar companiile feroviare încearcă să obțină în justiție încetarea protestelor. Unele blocade dispar după 14 februarie, dar altele persistă. Premierul Trudeau renunță la o vizită oficială în Barbados și constituie un comitet de urgență pe subiect. Despre proiect și despre blocadă s-a discutat și în Parlament.

Premierul Justin Trudeau se afla într-o poziție complicată deoarece, pe de-o parte i se cerea ca blocadele să fie ridicate, fiindcă economia are de suferit pentru că trenurile, mai ales cele de marfă, nu pot circula. Pe de altă parte, premierul a promis solemn că se va concentra pe reconcilierea cu populațiile indigene care au un nivel de trai mult sub media națională, o speranță medie de viață mai mică decât media Canadei și o rată a sărăciei peste medie.





Opoziția l-a criticat pe Trudeau și unul dintre lideri a spus că este cel mai slab răspuns pe care statul canadian l-a putut da unei crize naționale. Trudeau nu voia însă ca reprimarea să fie extrem de dură, mai ales că în trecut la conflicte similare legate de energie confruntările dintre poliție și protestatari au făcut și victime.









Blocada a afectat economia și, spre exemplu, fermierii din câteva zona au rămas fără propan și asociațiile au avertizat că, pur și simplu, nu au cum să mai ajungă produsele agricole spre porturi, pentru a fi apoi transportate mai departe spre diverse localități. Propanul este folosit pe scară largă pentru a încălzi grajdurile moderne de la marile ferme canadiene.

Totuși, pe 25 februarie au fost blocaje în Toronto și Montreal, dar și în Ontario.









Joi și vineri autoritățile canadiene s-au întâlnit cu șefii ereditari ai indigenilor pentru a discuta despre cum să rezolve problema.

