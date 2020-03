Comisia Europeană propune ca anul 2021 să fie Anul european al căilor ferate

Anul 2021 va fi primul an complet în care normele convenite în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar vor fi puse în aplicare în întreaga UE. De asemenea, 2021 marchează mai multe aniversări importante pentru transportul feroviar: cea de a 20-a aniversare a primului pachet feroviar, cea de a 175-a aniversare a primei legături feroviare dintre două capitale ale UE (Paris-Bruxelles), precum și 40 de ani de TGV și 30 ani de ICE.Festivalul internațional de artă EUROPALIA a ales deja căile ferate ca temă pentru 2021 și va contribui activ la o gamă largă de activități care vor avea loc pe parcursul Anului european al căilor ferate.„Fără îndoială că transportul feroviar înseamnă avantaje imense în majoritatea domeniilor: durabilitate, siguranță, chiar și viteză, odată ce este organizat și tehnologizat conform principiilor secolului XXI. Însă transportul feroviar este definit de un aspect și mai profund: el contribuie la interconectarea Uniunii Europene, și nu doar din punct de vedere fizic. Crearea unei rețele coerente și funcționale în întreaga Europă este un exercițiu de coeziune politică. Anul european al căilor ferate nu este un eveniment ales la întâmplare. El survine într-un moment oportun, când UE are nevoie de acest tip de acțiune colectivă.”, spune comisarul pentru transporturi, Adina Vălean.În comunicarea sa din 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a definit un Pact ecologic european pentru UE și pentru cetățenii acesteia, care vizează atingerea neutralității climatice până în 2050. Dat fiind că transporturile generează un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, acest sector va juca un rol crucial în atingerea acestui obiectiv, propunându-și reducerea cu 90% a emisiilor sale până în 2050.Ca parte a Pactului ecologic european, Comisia lucrează în prezent la o strategie pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, care va aborda problema emisiilor generate de toate modurile de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75% pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare.Propunerea Comisiei privind declararea anului 2021 ca An european al căilor ferate trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu.