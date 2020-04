HS2 - Guvernul britanic dă undă verde pentru începerea lucrărilor la o nouă linie ferată de mare viteză

Guvernul de la Londra a notificat miercuri companiile câștigătoare pentru ca acestea să înceapă lucrările de construcție, momentul fiind cu totul excepțional, fiindcă o bună parte din economia din UK este blocată din cauza crizei Covid-19.Ministrul de resort Andrew Stephenson a spus că mii de lucrători din construcții și multe companii au certitudine că vor avea de lucru, într-o perioadă când aveau nevoie mare de așa ceva, scrie The Guardian. Faza 1: Londra - Birmingham - ar putea fi gata undeva între 2028 și 2031.Printre companiile care vor lucra se numără Skanska Construction UK și Vinci.Marea Britanie are doar 108 km de linie de mare viteză, High Speed 1 (HS1), numită și Channel Tunnel Rail Link (CTRL), linie ce leagă Londra de Canalul Mânecii (orașul Fokestone).Din 1994 funcționează tunelul feroviar de sub canalul Mânecii și de la Paris până la Calais trenurile rulau cu 300 km/h, în timp ce pe partea engleză nu exista linie de mare viteză și trenurile rulau cu cel mult 160 km/h. O secțiune de 74 km a fost deschisă în 2003 și restul, patru ani mai târziu, costurile fiind de peste 6 miliarde lire. Cea mai rapidă porțiune este cea de 81 km dintre Stratford și Ashford, parcursă în 34-36 de minute.Încă din anii 90 se vorbea de trenuri de mare viteză, iar succesul HS1 i-a încurajat pe promotorii acestor trenuri să vorbească de linii care să lege sudul de nord.Proiectul este lansat de laburiști în 2009 când este creată și agenția High Speed Two Ltd care să analizeze în ce mod pot fi construite liniile. În 2010 se stabilește un program în două faze: prima în care să fie legate cele mai mari două orașe ale țării (Londra și Birmingham) și o a doua în care liniile să continuie în formă de Y către Manchester și Leeds.Bugetul a tot crescut de-a lungul anilor, ajungând aproape la triplare în șapte ani. În 2012 estimările erau de 32,7 miliarde lire pentru ambele faze, iar un an mai târziu s-a ajuns la 50 de miliarde, fiindcă au fost incluse și trenurile noi. În 2015 bugetul a fost revizuit la 55,7 miliarde lire din cauza inflației, iar cele mai noi cifre indică peste 88 de miliarde de lire.În 2012 ministerul Transportului anunță că a dat undă verde proiectului, dar în același an este contestată în justiție decizia. În 2013, premierul de atunci, David Cameron, descria proiectul ca fiind de importanță vitală.Faza unu, linia de mare viteză Londra - Birmingham, a primit și acordul parlamentului în 2017 și până acum, deși nu s-au construit linii sau tunele, s-au cheltuit 7,4 miliarde lire pe documente, studii, cumpărarea de terenuri de-a lungul rutei, dar și pe exproprieri (900 de case). Au fost demolate clădiri de birouri, au fost desființate parcuri, au fost relocate cimitire și sit-uri arheologice.