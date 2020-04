Egiptul își modernizează flota de vagoane de tren cu ajutorul Ungariei și Rusiei

Egiptul are printre cele mai rapide trenuri din Africa. Cei 208 km dintre Cairo și Alexandria sunt parcurși în 2 ore și 25 de minute. Cea mai cunoscută linie este între Cairo și Asswan, cei 879 km fiind parcurși în 11 ore.Primele vagoane ar trebui să ajungă în acest an, iar ulitmele în 2025 sau 2026. Jumătate vor fi produse în Rusia și altă jumătate în Ungaria. 1.000 dintre vagoane sunt de clasa a treia, jumătate dintre ele fiind cu aer condiționat. 90 de vagoane sunt de clasa I, iar 30 sunt vagoane cu zonă de bar (clasa a 2a).Acum s-a semnat acordul multilateral de finanțare, între o bancă din Rusia, una din Ungaria și agențiile naționale de import-export din cele două țări. Evident că un rol principal îl va avea și partea egipteană.Prima înțelegere a fost semnată în toamna lui 2018, iar testele au început în acest an, în Ungaria. Cele mai multe vagoane vor fi construite de rușii de la Transmashholding, unul dintre cei mai mari constructori de material feroviar din lume.Surse: International Railway Journal, Egypt Independent